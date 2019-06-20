Суд поместил под домашний арест соучастницу бизнесмена Бойко-Великого

Обвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы поместил под домашний арест сотрудницу банка "Кредитный Экспресс" Наталью Ципинову, которую следствие считает соучастницей бизнесмена Василия Бойко-Великого по делу о растрате нескольких миллионов долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.

Срок домашнего ареста установлен до 19 августа.

Вопрос о мере пресечения для Бойко-Великого и других фигурантов суд решит позднее.

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка, вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.

Бойко-Великий виновным себя не признает.

Следователи задержали всех семерых соучастников и предъявили им обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Всем им грозит до 10 лет колонии.

Из-за системных хищений банк "Кредитный Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". Уголовное дело возбудили именно по ее заявлению как потерпевшей стороны.