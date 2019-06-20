Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T19:15Z
https://ria.ru/20190620/1555760102.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155575/83/1555758373_0:124:3203:1926_1036x0_80_0_0_fe610ab3dfd2c0051e363bf33b733443.jpg
РИА Новости

Суд поместил под домашний арест соучастницу бизнесмена Бойко-Великого

Вчера, 19:15
439
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы поместил под домашний арест сотрудницу банка "Кредитный Экспресс" Наталью Ципинову, которую следствие считает соучастницей бизнесмена Василия Бойко-Великого по делу о растрате нескольких миллионов долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Вчера, 18:17
Бойко-Великий рассказал о своем настроении перед судом
Срок домашнего ареста установлен до 19 августа.
Вопрос о мере пресечения для Бойко-Великого и других фигурантов суд решит позднее.
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка, вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.
Бойко-Великий виновным себя не признает.
Следователи задержали всех семерых соучастников и предъявили им обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Всем им грозит до 10 лет колонии.
Василий Бойко-Великий
Вчера, 17:11
Бойко-Великий назвал свое задержание попыткой давления на бизнес
Из-за системных хищений банк "Кредитный Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". Уголовное дело возбудили именно по ее заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых "органических" продуктов.
400000
Обсудить 0
Василий Бойко-ВеликийСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Бойко-Великий рассказал о своем настроении перед судом
РИА
Новости
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Прокурор поддержал ходатайство об аресте Бойко-Великого
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Защита Бойко-Великого предложила за освобождение десять миллионов рублей
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Защита обжалует арест Бойко-Великого
Лента
новостей
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств
Бойко-Великий назвал свое задержание попыткой давления на бизнес
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
Пензенские власти опровергли информацию о возвращении цыган в Чемодановку
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео рассматривает все варианты санкций против Турции из-за покупки С-400
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Премьер Молдавии призвала судей КС добровольно уйти в отставку
Заседание конституционного суда Украины
КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в новой Москве
Гражданин США Пол Уилан в суде
Посольство США потребовало предоставить доказательства вины Уилана
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ прокомментировали вопрос о замене инвестора банка "Уралсиб"
Суд избрал меру пресечения предполагаемым соучастникам Бойко-Великого
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
В ГД предложили платить детские пособия нуждающимся семьям вдвое дольше
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
Лента новостейМолния