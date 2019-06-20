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РИА Новости

Пензенские власти опровергли информацию о возвращении цыган в Чемодановку

Вчера, 19:13
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка. Архивное фото
ПЕНЗА, 20 июн - РИА Новости. Цыганские семьи, уехавшие из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток, обратно не возвращались, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Власти области ранее сообщили, что после конфликта все цыгане добровольно покинули Чемодановку и Лопатки, где оставили порядка 40 и около 90 домов соответственно, их имущество взяли под охрану.
Въезд в Чемодановку
19 июня, 22:45
Пензенский губернатор рассказал о ситуации в Чемодановке после конфликта
Ранее власти Волгоградской области сообщали, что несколько цыганских семей с детьми из Чемодановки встретили в регионе и на автобусе направили в Астраханскую область. Руководитель астраханской цыганской общины Григорий Кузменко уточнил, что 46 человек из Чемодановки разместились у родственников в Ахтубинске. Представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов ранее сообщал, что четыре-пять семей из Чемодановки приехали к родным в Волгоградскую область, но в четверг заявил, что некоторые уже вернулись обратно.
"Цыганские семьи как уехали по своей инициативе из Чемодановки и Лопаток, так сами могут и вернуться. Однако на данный момент ни один человек не вернулся", - сказала Черемушкина.
Собеседница агентства уточнила, что официально на территории Чемодановского сельсовета, объединяющего Чемодановку и Лопатки, были зарегистрированы около 650 цыган.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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