Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T19:10Z
https://ria.ru/20190620/1555759952.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в новой Москве

Вчера, 19:10
361
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в новой Москве, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного департамента по ЧС.
"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в поселок станции Мачихино садоводческого некоммерческого товарищества "Полесье", где перевернулся легковой автомобиль", - рассказал собеседник.
По словам очевидцев, в салоне машины было три человека, добавил он.
"С места происшествия пострадавшего эвакуируют в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада", - рассказали в пресс-службе.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
001200
Обсудить 0
Новая МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств
РИА
Новости
В Брюсселе обезвредили пакет со взрывчаткой возле ж/д путей, сообщили СМИ
В Мексике похитили американского студента
Под Екатеринбургом потушили пожар в похоронном бюро
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
Пензенские власти опровергли информацию о возвращении цыган в Чемодановку
На месте падения легкомоторного самолета Як-18 под Хабаровском. Архивное фото
Семьям погибших под Хабаровском пилотов Як-18 выплатили по миллиону рублей
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
Бари Алибасов. Архивное фото
Диетолог Марият Мухина объяснила, почему к Алибасову приехала полиция
В Уфе из кинотеатра эвакуировали 400 зрителей после сообщения о пожаре
Число жертв ДТП с автобусом в Индии увеличилось до 33 человек
В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Воздушные шары над городом Луксор, Египет
В Египте сильный ветер унес в горы воздушный шар с одиннадцатью туристами
В США неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
Лента новостейМолния