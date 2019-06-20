Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в новой Москве

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в новой Москве, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного департамента по ЧС.
"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в поселок станции Мачихино садоводческого некоммерческого товарищества "Полесье", где перевернулся легковой автомобиль", - рассказал собеседник.
По словам очевидцев, в салоне машины было три человека, добавил он.
"С места происшествия пострадавшего эвакуируют в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада", - рассказали в пресс-службе.