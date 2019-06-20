Число жертв ДТП с автобусом в Индии увеличилось до 33 человек

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число погибших в результате падения автобуса в ущелье в гималайском индийском штате Химачал-Прадеш увеличилось до 33 человек, еще 37 пострадали, передает местное агентство ANI.
Ранее сообщалось о 25 погибших и 35 раненых. Инцидент произошел в районе Куллу. Автобус следовал из города Банджар в район Гадагушани.
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"Глубоко опечален новостью о трагической аварии автобуса в Куллу, Химачал-Прадеш. Мои мысли и молитвы с семьями, потерявшими родственников, и с теми, кто пострадал", - говорится в Twitter секретариата президента Индии Рама Натха Ковинда.