Число жертв ДТП с автобусом в Индии увеличилось до 33 человек

Ранее сообщалось о 25 погибших и 35 раненых. Инцидент произошел в районе Куллу. Автобус следовал из города Банджар в район Гадагушани.

"Глубоко опечален новостью о трагической аварии автобуса в Куллу, Химачал-Прадеш. Мои мысли и молитвы с семьями, потерявшими родственников, и с теми, кто пострадал", - говорится в Twitter секретариата президента Индии Рама Натха Ковинда.