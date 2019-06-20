"Когда жить станет легче?" Главные вопросы и ответы прямой линии с Путиным

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Путин уже в 17-й раз провел прямую линию с россиянами. Глава государства отвечал на вопросы больше четырех часов. В прямой эфир также выходили министры и губернаторы, к которым президент обращался за пояснениями. Самые важные ответы — в подборке РИА Новости.

Про непростую жизнь

"Когда жить станет легче? Почему умирают моногорода? Почему молодежь спивается?" —перечисляли вопросы ведущие. Первое видеообращение было от молодого пожарного, который жаловался на зарплату в десять тысяч рублей. Второе — от молодой матери, назвавшей декретное пособие в 50 рублей "насмешкой".

Основной массив вопросов был именно об этом — благосостоянии людей. Это отметил и сам Путин. Поднять уровень жизни россиян — основная задача нацпроектов, объяснял он в эфире. Но для реализации проектов потребовалось искать источники финансирования. Правительство повысило НДС, в том числе для того, чтобы наполнить бюджет. "Пришлось пойти на не очень приятные меры, — отметил Путин. — Но мы рассчитали, что это приведет к благоприятным последствиям. Сейчас мы видим, что и производство начало расти и инфляция ушла уже". А персональную ответственность за успех или провал нацпроектов несут министры. По словам Путина, "ответственность на плечах каждого, все коллеги об этом знают".

Президент подробно ответил и на вопрос о зарплате пожарных, удивившись сумме в десять тысяч рублей, ведь даже прожиточный минимум выше — 11280 рублей. Если человек работает на полную зарплату, значит, ему не могут платить меньше. Это предмет для разбирательства соответствующих контролирующие инстанций, отметил Путин.

А по поводу пособия матерям в размере 50 рублей напомнил, что оно было установлено еще в 1994 году. "Эти деньги и тогда ничего не значили, — признал Путин. — Мы искали решение, я считаю, что оно найдено: мы будем выплачивать деньги семьям по нуждаемости, в зависимости от дохода, тоже в размере прожиточного минимума ребенка". По его словам, сейчас не решен только один вопрос: каким семьям и с каким доходом. Президент разъяснил и ситуацию с программой господдержки по ипотеке многодетным семьям: действительно, есть поручение — для семей с детьми должна быть обеспечена льготная ипотека в размере шести процентов. На Дальнем Востоке и того меньше — пять процентов. Но банки не хотят пересчитывать кредиты, и это ошибка правительства и соответствующих структур, считает Путин.

Отвечая на почти риторический вопрос "Когда жизнь наладится?", президент напомнил, что страна столкнулась с "несколькими шоками", в том числе с падающими ценами на нефть. "И действительно, реальные доходы граждан сокращались в последние несколько лет. Но сейчас доходы постепенно начали восстанавливаться", — отметил он.

Про лекарства и зарплаты медиков

Большую часть времени первого часа передачи занял телесюжет из поликлиник трех областей: Челябинской, Псковской и Смоленской. Журналисты сначала общались с посетителями, потом шли в регистратуру, затем к заведующей. Искренними и непосредственными в кадре выглядели женщины: не стесняли "резануть" про зарплаты, отсутствие специалистов, очереди на талончики. И это все при хорошей, вроде бы дорогой и новой аппаратуре.

"Проблем много", — согласился Путин, хотя в целом по стране зарплаты в сфере здравоохранения растут и достигают 70 тысяч у врачей, 39 тысяч — у среднего медперсонала, 35 — у младшего. Что касается доступности лекарств, местные больницы обеспечиваются ими из федерального и регионального источников. И прежде чем предоставить слово главе Минздрава Веронике Скворцовой, Путин сам пояснил сложившуюся ситуацию с дефицитом льготных лекарств: "Одно дело, когда министр скажет, другое дело, когда я скажу". Но основные цифры все-таки озвучила Скворцова. По ее словам, федеральные деньги на льготные лекарства выделены тридцати регионам еще зимой. Но, очевидно, есть серьезные логистические недоработки.

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В этот момент на экране появилось сообщение от телезрителя: "Льготные лекарства поступают бесперебойно только перед прямым эфиром. Потом опять тишина".

Про мусорные полигоны

"Мусорная" тема вошла в тройку самых популярных. Жалобы поступили от Свердловской, Ростовской и Нижегородской областей. Вопрос о раздельном сборе мусора президенту задала 15-летняя девушка-блогер.

Путин напомнил, что этим на государственном уровне озаботились всего пару лет назад. И толчком как раз послужила прямая линия — в 2017-м жители Балашихи пожаловались на свалку. "Мы десятилетиями накапливали мусор, и никто этим особо не занимался", — сказал Путин и привел статистику: россияне ежегодно генерируют около 70 миллионов тонн отходов, а их промышленная отработка не налажена. Ситуация усугубляется тем, что у нас уже сформировалось общество потребления, несмотря на падение доходов. Решать проблему нужно уже сейчас, не откладывая на двадцать лет. Есть программа строительства 200 комплексов по переработке мусора. Общий объем финансирования — около 300 миллиардов рублей. Только треть — бюджетная, все остальное — бизнес.

И сопутствующая тема — тарифы на вывоз мусора. Особенно этим интересуются пенсионеры. Роман Дмитриев из Омска показал в эфире свою квитанцию. "До реформы было около 91 рубля — привозили бак раз в месяц. После начала "мусорной реформы" ситуация не изменилась, а квитанции — 133 рубля за апрель и 266 рублей за прошлый месяц. Почему реформа есть только на бумаге?" — удивлялся Роман.

Президент разделил его недоумение. "Хотя есть некоторые вещи, на которые мы должны обратить внимание: никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Во-вторых, никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки, вывозить мусор надо дальше, а это — дополнительные расходы", — добавил Путин.

Про освобождение из "китовой тюрьмы"

Примерно в середине эфира возник сюжет, который иначе как чудесным сложно назвать. Ведущие обратили внимание, что некоторые вопросы решились уже до прямой линии. А потом в эфир вышла корреспондент из Приморского края — от той самой "китовой тюрьмы", где уже восемь месяцев томятся белухи и косатки, предназначавшиеся для продажи за рубеж. Разобраться в этом президент поручил еще в марте, однако никаких подвижек не было.

И когда всем казалось, что ситуация в тупике, случилось неожиданное: в день прямой линии двух косаток и шесть белух отвезли в район Шантарских островов, чтобы предоставить им свободу. Животных сопровождала команда тренеров, ученых, ветеринарных врачей. Косаток и белух отпустят группами с учетом сложившихся между ними социальных связей.

"Любопытное, конечно, совпадение или, другими словами, чудодейственный эффект прямой линии", — заявила корреспондент с места событий. Операцию по вывозу животных она назвала "мировой сенсацией".

"Косатки стоят около 100 миллионов долларов. Заинтересованных очень много, но движение началось", — сказал Путин. И передал слово заместителю председателя правительства Алексею Гордееву. Тот отчитался, что операция по освобождению косаток займет около четырех месяцев: "Работаем круглые сутки".

Про миллиарды Захарченко

Вячеслав Корчанов из Магадана задал прямой и простой вопрос: "Девять миллиардов (бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД Дмитрия. — Прим. ред.) Захарченко — это целый грузовик купюр, неужели он мог достать их без посторонней помощи? Откуда берутся эти деньги, куда они пойдут, кто за это ответит?" И обратился лично к Путину: "Вы, как гарант, чувствуете ответственность за это?"

"Конечно, чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали, — сказал Путин. — Когда встает вопрос "А может быть, мы это прикроем", у меня один ответ: нет. Откуда берутся деньги? Из коррупционных схем, из бизнеса. Обе стороны виноваты, одни тащат, другие берут. Куда деньги уходят? В доход государства, естественно".

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Путин также признался, что, когда узнал о миллиардах полковника Захарченко, отреагировал нецензурно: "И это не смешно. Когда узнаешь о миллиардах, нет слов печатных. Это не должно нас останавливать в борьбе с этим явлением. Во многих странах эта проблема есть. В США коррупционерам дают по 100, 150 лет тюрьмы. Это бессмысленно. Но и у нас будет то же самое".

Путин также отметил, что число коррупционных преступлений снижается "благодаря тому, что власть действует бескомпромиссно".

Про наркотические статьи и законы об оскорблении власти

На прямой линии звучало много вопросов о строгости законов и перегибах в правоприменении. Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер говорила о страхе работников сферы здравоохранения перед 228-й статьей и о необходимости ее реформировать. Это статья за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. "Я прошу вас поддержать полную декриминализацию для врачей статьи 228.2, — обратилась Федермессер. — Потому что есть один фактор, не связанный с системой здравоохранения: врачи боятся использовать опиатные обезболивающие. Врачи боятся попасть под статью 228.1, которая предусматривает ответственность независимо от того, наступили негативные последствия или нет. Причем причина возбуждения дел — зачастую формальность".

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"Нужно выработать систему отчетности и фиксации. А если будут выявлены элементы жульничества, тогда нужно это расследовать", — согласился Путин и призвал вице-премьера Татьяну Голикову обратить внимание на это, "подготовить предложения".

Касательно этой же статьи поинтересовались и ведущие: "Многие из находящихся в тюрьмах отбывают наказание по наркотическим статьям. И многие говорят, что им наркотики подбросили. Не пора ли пересмотреть статью за хранение?"

Но тут Путин не согласился. "Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза велика. Если человек хранит, перевозит, распространяет, нужно нести за это ответственность". Но подчеркнул: параллельно необходимо наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было перегибов.

Создатель блога "МДК" Роберто Панчвидзе предложил обсудить недавно принятый закон об оскорблении власти. "В нашей стране интернет — это люди, которым необходимо высказываться, которые ощущают социальное напряжение. В интернете они выплескивали негатив", — подчеркнул блогер и попросил проследить за исполнением этого закона, чтобы "не получилось, как в свое время со статьей 282 за разжигание межнациональной розни".

"В этом законе речь не идет о критике власти, — ответил Путин. — Критика должна быть свободной: люди должны иметь право обращать внимание на проблемы. Закон направлен на другое — на оскорбление символов государства. И такая практика — не квасная российская — во многих странах мира она предусмотрена: в Германии, например, это вообще состав уголовного дела". Но никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить право людей критиковать власти любого уровня, убежден президент. Он попросит Генпрокуратуру проследить, чтобы правоприменительная практика соответствовала смыслу и содержанию этого закона.

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Ютубер Амиран Сардаров спросил: "Можете честно ответить, зачем закон о суверенном интернете приняли?" По словам Путина, закон приняли не для ограничений. "Наш закон направлен на поддержание стабильной работы нашего сегмента Интернета", — убежден он.

И только публицист, представившийся блогером, Дмитрий Пучков (известный как Гоблин) попросил еще жестче наказывать и сажать — теперь за фейк-ньюс. Инициатива одобрения у президента не вызвала.

Про "талантливого Зеленского"

Звучали о вопросы о внешней политике. Про санкции Путин повторил, что благодаря им в России начали развивать направления, которых раньше не было.

Проблема освобождения украинских граждан, находящихся в заключении на территории России, должна решаться в комплексе, с учетом судьбы россиян в таком же положении на территории Украины. А порядок получения российских паспортов беженцами с востока Украины нуждается в уточнениях. "Я посмотрю, какие можно внести корректировки, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить", — пообещал Путин.

Нового президента Украины Владимира Зеленского Путин назвал талантливым человеком и вспомнил времена, когда он играл в КВН и это было смешно. "Но сейчас не смешно, сейчас трагедия, а не комедия. Раз он оказался на этом месте, надо решать проблемы", — отрезал Путин.

Вопрос об объединении с Белоруссией не стоит на повестке. А оружие по телевидению показывают не потому, что Москва готовится к войне. Во-первых, Россия вовсе не лидер по расходам на вооружения, отметил Путин. Далеко впереди США, которые тратят на эти цели 720 миллиардов долларов в год. На втором месте — КНР, дальше — Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония. Россия только на седьмом месте.

"Мы — единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы", — подчеркнул президент.

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Про "банду патриотов"

Одним из самых ярких вопросов был, пожалуй, тот, который прочитал сам Путин: "Куда ведет нас эта банда патриотов из "Единой России"? Президент с таким определением не согласился. И напомнил, что в 1990-е страна чуть не распалась из-за конфликта в Чечне, военная сфера была в ужасном состоянии. По его мнению, не все политики той эпохи приложили к этому руку, но многие. Сейчас положение выправляется. Правящая партия взяла на себя ответственность за ситуацию в стране и работает над ее улучшением.

"При Брежневе такого не было", — прочитал Путин еще одну реплику. "Да, при Брежневе было много другого, что привело к распаду СССР", — заключил он.