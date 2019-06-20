В Брюсселе обезвредили пакет со взрывчаткой возле ж/д путей, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Полиция в Брюсселе обнаружила рядом с железнодорожным путями пакет, предположительно, с "небольшим объемом взрывчатки", он был обезврежен на месте взрывотехниками, на время операции поезда на участке пути не ходили.

По информации издания Le Soir , ссылающегося на полицейские источники, "небольшое количество взрывчатки было обнаружено в полиэтиленовом пакете" на северо-западе Брюсселя "недалеко от железнодорожного моста".

Пакет был найден в рамках оперативных мероприятий, которые проводили полицейские в этом районе.

"Армейская служба разминирования работала на месте, чтобы обезвредить подозрительный пакет", - указывает издание. Через некоторое время железнодорожная компания сообщила о возобновлении движения поездов.

Как сообщает телеканал RTBF , в рамках расследования задержан "один подозреваемый".

Представитель прокуратуры Денис Гоеман сообщил, что полиция действительно обнаружила "подозрительные свертки", однако сегодня следствие никаких комментариев давать не будет.

"По поводу подозрительных пакетов, найденных сегодня днем в районе Жетт, информация для СМИ будет предоставлена прокуратурой Брюсселя завтра в первой половине дня. Сегодня никаких дальнейших комментариев не будет", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.