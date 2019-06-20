Власти Тверской области объяснили зарплату учителя в 15 тысяч рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Министерство образования Тверской области объяснило зарплату педагога в 15 тысяч рублей низкой нагрузкой и отсутствием классного руководства, сообщило правительство региона.

Сообщение от жительницы Тверской области зачитали во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. По словам женщины, она педагог высшей категории, но получает зарплату в 15 тысяч рублей.

"Как пояснили в региональном Министерстве образования, заработная плата в 15 тысяч рублей возможна в случае, если у педагогического работника нагрузка меньше ставки, он не имеет классного руководства, не получает доплаты по предмету за проверку тетрадей", — говорится в сообщении. Таким образом, зарплата будет складываться из оклада и выплаты в размере пяти тысяч рублей за высшую квалификационную категорию, которая начисляется пропорционально занимаемой ставке.

По информации регионального Минобразования, средняя зарплата местных учителей за первый квартал 2019 года составила более 26 тысяч рублей.

"Зарплата учителей различна как по муниципальным образованиям Тверской области, так и по каждому конкретному работнику. При этом учитываются особенности деятельности каждого учителя, его педагогическая нагрузка, внеурочная деятельность и другие факторы, влияющие на оплату труда в соответствии с установленной системой оплаты труда в каждой конкретной образовательной организации", — отмечают власти.