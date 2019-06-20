Одним из аргументов за отставку мэра Риги было интервью Sputnik

РИГА, 20 июн — РИА Новости. Одним из аргументов за смещение отправленного в четверг в отставку мэра Риги Дайниса Турлайса был факт его интервью информационному агентству и радио Sputnik Латвия. "Он дал интервью рупору кремлевской пропаганды Sputnik, пустил их в свой кабинет! Такого себе даже Нил Ушаков не позволял, а ведь он агент Кремля", – заявил в ходе прений в Рижской думе лидер фракции "Единство" Вилнис Кирсис.
За отставку Турлайса проголосовал 31 депутат из 60 – все предстатели оппозиционных фракций, один независимый депутат и четыре депутата, исключенных недавно из фракции "Согласие". В результате их ухода коалиция "Согласия" и фракции "Честь служить Риге", которую представляет смещенный мэр, потеряла в думе большинство.
Дайнис Турлайс был избран мэром латвийской столицы 30 мая, после того как его предшественник Нил Ушаков стал депутатом Европарламента. Теперь, если в течение двух месяцев не будет избран новый мэр, Сейм вправе инициировать роспуск всей Рижской думы.
В апреле этого года Служба госбезопасности Латвии в своем докладе бездоказательно назвала Sputnik Latvia рупором "российской кампании дезинформации и манипулирования общественным мнением". В июле прошлого года шеф-редактор портала Валентинс Роженцовс был задержан в Риге полицией безопасности и отпущен почти через 12 часов "профилактической беседы". По его словам, полицейских интересовали детали работы ресурса в Латвии.
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