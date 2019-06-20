Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина по делу о взятке

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Гарнизонный военный суд №235 продлил срок ареста начальника одного из отделов управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина до 25 августа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить", — сказал судья Олег Шишов.

Перед началом процесса Шишов запретил присутствующим в зале журналистам вести аудиозапись и видеосъёмку. Такое решение он принял в ответ на просьбу сторон провести процесс в закрытом от прессы режиме.

Следователь обосновал необходимость продления ареста Черкалина тем, что СК проверяет полковника на причастность к другим преступлениям, а тот, находясь на свободе, может угрожать свидетелям. Кроме того, следствию необходимо установить происхождение изъятых у него денежных средств.

Адвокат Владимир Михайлов назвал обвинения необоснованными и просил для подзащитного более мягкую меру пресечения — домашний арест.

Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления – 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.

По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ.