Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина по делу о взятке

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Гарнизонный военный суд №235 продлил срок ареста начальника одного из отделов управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина до 25 августа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить", — сказал судья Олег Шишов.
Перед началом процесса Шишов запретил присутствующим в зале журналистам вести аудиозапись и видеосъёмку. Такое решение он принял в ответ на просьбу сторон провести процесс в закрытом от прессы режиме.
Следователь обосновал необходимость продления ареста Черкалина тем, что СК проверяет полковника на причастность к другим преступлениям, а тот, находясь на свободе, может угрожать свидетелям. Кроме того, следствию необходимо установить происхождение изъятых у него денежных средств.
Адвокат Владимир Михайлов назвал обвинения необоснованными и просил для подзащитного более мягкую меру пресечения — домашний арест.
Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления – 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.
По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ.
Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой. По данным "Коммерсанта", он курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере. В ходе обысков дома и на работе у полковника "изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 миллиардов рублей", писала газета.
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