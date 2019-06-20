Посольство США потребовало предоставить доказательства вины Уилана

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Посольство США в Москве потребовало представить в суде доказательства вины Пола Уилана.
"Гражданин США Пол Уилан находится под стражей 175 дней. Прошло почти 6 месяцев, но до сих пор не было представлено каких-либо доказательств его вины. Российские власти утверждают, что Уилан был якобы пойман с поличным. Представьте доказательства в суде или прекратите играть в игры", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.
По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.