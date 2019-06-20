В ЛНР обвинили Киев в имитации деятельности по урегулированию в Донбассе

ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник обвинил власти Украины в отсутствии воли для урегулирования конфликта в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Киев должен проявить политическую волю для урегулирования конфликта в Донбассе.

"Представители Киева в минском процессе продолжают работать по установкам (экс-президента Петра) Порошенко. Это больше напоминает имитацию деятельности, чем действительное стремление к достижению договоренностей, способствующих урегулированию конфликта", - сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что Киев не только не поменял всех переговорщиков, но и "сохранил стремление уйти от конструктивного диалога".