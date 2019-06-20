В ЛНР обвинили Киев в имитации деятельности по урегулированию в Донбассе

ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник обвинил власти Украины в отсутствии воли для урегулирования конфликта в регионе.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Киев должен проявить политическую волю для урегулирования конфликта в Донбассе.
"Представители Киева в минском процессе продолжают работать по установкам (экс-президента Петра) Порошенко. Это больше напоминает имитацию деятельности, чем действительное стремление к достижению договоренностей, способствующих урегулированию конфликта", - сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что Киев не только не поменял всех переговорщиков, но и "сохранил стремление уйти от конструктивного диалога".
"Такие действия больше говорят об отсутствии политической воли выполнить не только минские соглашения, но и обязательства задекламированные (новым президентом Украины Владимиром) Зеленским в инаугурационной речи", - считает представитель ЛНР.