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РИА Новости

В ГД предложили платить детские пособия нуждающимся семьям вдвое дольше

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Законопроект о продлении до трех лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком для нуждающихся семей внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных палаты.
Проект внесла депутат от КПРФ Тамара Плетнева. Сейчас это пособие платят, пока ребенку не исполнится 1,5 года.
"Законопроектом предлагается в целях дальнейшего усиления социальной защищенности семей с детьми продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет с учетом критерия нуждаемости", - говорится в пояснительной записке.
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком с применением критериев нуждаемости предлагается дать тем, у кого среднедушевой доход семьи не превышает два прожиточных минимума трудоспособного населения в конкретном регионе.
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Автор объяснила, что с материальным обеспечением семей с малолетними детьми до трех лет есть проблемы, которые усугубляется тем, что в России недостаточно ясельных групп для детей младше трех лет, женщина с малолетним ребенком не может устроиться на работу и оказывается полностью зависима от поддержки семьи и окружения.
"Реализация законопроекта будет способствовать решению семейных, социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России и снижению бедности за счет предусматриваемых дополнительных мер социальной поддержки", - говорится в документе.
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