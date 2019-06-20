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РИА Новости

МИД назвал темы прошедших переговоров Лаврова и главы МИД Франции

Вчера, 18:39
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону обстановку в Совете Европы в преддверии начала летней сессии Парламентской ассамблеи СЕ, говорится в сообщении департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
"Двадцатого июня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом. Министры обменялись мнениями по ситуации в Ливии, вокруг Ирана и на Украине", - говорится в комментарии.
"Стороны обсудили обстановку в Совете Европы в преддверии начала летней сессии Парламентской ассамблеи 24 июня", - сообщил МИД РФ.
Кроме того, стороны "сверили часы" по широкому спектру вопросов двустороннего российско-французского сотрудничества, включая перспективы возобновления работы Совета сотрудничества по вопросам безопасности".
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