МИД назвал темы прошедших переговоров Лаврова и главы МИД Франции

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону обстановку в Совете Европы в преддверии начала летней сессии Парламентской ассамблеи СЕ, говорится в сообщении департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

"Двадцатого июня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом. Министры обменялись мнениями по ситуации в Ливии, вокруг Ирана и на Украине", - говорится в комментарии.

"Стороны обсудили обстановку в Совете Европы в преддверии начала летней сессии Парламентской ассамблеи 24 июня", - сообщил МИД РФ.