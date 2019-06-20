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РИА Новости

Белый дом анонсировал встречу Болтона с Нетаньяху

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон 23 июня встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перед рядом двусторонних и трехсторонних встреч по безопасности региона, сообщил в четверг РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Марки.
"Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон отправляется в Израиль, где встретится 23 июня с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, после чего проведет двусторонние и трехсторонние встречи и обсудит безопасность в регионе с советником по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббатом и секретарем российского Совета безопасности Николаем Патрушевым", - сказал он.
Кроме того, Болтон проведет встречу с генеральным директором Комиссии по атомной энергии Израиля Зеевом Сниром.
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