Белый дом анонсировал встречу Болтона с Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон 23 июня встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перед рядом двусторонних и трехсторонних встреч по безопасности региона, сообщил в четверг РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Марки.

"Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон отправляется в Израиль, где встретится 23 июня с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, после чего проведет двусторонние и трехсторонние встречи и обсудит безопасность в регионе с советником по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббатом и секретарем российского Совета безопасности Николаем Патрушевым", - сказал он.