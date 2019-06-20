Моргулов обсудил с замглавы МИД Японии развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с японским коллегой Такэо Мори перспективы развития российско-японских отношений, говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Как говорится в комментарии, консультации Моргулова и его японского коллеги состоялись в Москве 20 июня.

"Были обсуждены состояние и перспективы развития российско-японских отношений с акцентом на подготовку предстоящих контактов на высшем политическом уровне", - сообщил МИД РФ.