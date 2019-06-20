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РИА Новости

Моргулов обсудил с замглавы МИД Японии развитие двусторонних отношений

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил с японским коллегой Такэо Мори перспективы развития российско-японских отношений, говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
Как говорится в комментарии, консультации Моргулова и его японского коллеги состоялись в Москве 20 июня.
"Были обсуждены состояние и перспективы развития российско-японских отношений с акцентом на подготовку предстоящих контактов на высшем политическом уровне", - сообщил МИД РФ.
Кроме того, стороны рассмотрели "ход реализации договоренностей лидеров двух стран о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах" и ряд других вопросов, "представляющих взаимный интерес".
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Такэо МориИгорь МоргуловМИД РФМИД Японии‎ЯпонияРоссияВ мире
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