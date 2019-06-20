Поддержанные ГД поправки в бюджет повышают зарплаты рядовому составу МЧС

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Поправки в бюджет на 2019-2021 годы, которые недавно были приняты Госдумой в I чтении, предусматривают повышение зарплат рядовому составу МЧС до 32 тысяч рублей, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным с видеообращением выступил сотрудник пожарной части из города Светлого Калининградской области Станислав Таукачикас, который пожаловался главе государства на низкие зарплаты сотрудников. Он сообщил, что зарплата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. Сам Таукачикас как командир отделения получает 16 тысяч рублей, а многим, по его словам, приходится работать на двух работах.