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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Поддержанные ГД поправки в бюджет повышают зарплаты рядовому составу МЧС

Вчера, 18:31
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Поправки в бюджет на 2019-2021 годы, которые недавно были приняты Госдумой в I чтении, предусматривают повышение зарплат рядовому составу МЧС до 32 тысяч рублей, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным с видеообращением выступил сотрудник пожарной части из города Светлого Калининградской области Станислав Таукачикас, который пожаловался главе государства на низкие зарплаты сотрудников. Он сообщил, что зарплата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. Сам Таукачикас как командир отделения получает 16 тысяч рублей, а многим, по его словам, приходится работать на двух работах.
"Госдумой рассмотрены в первом чтении поправки в бюджет 2019-2021 года, которые предусматривают увеличение зарплат рядовому составу МЧС до 32 тысяч рублей", - сказал Володин.
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Калининградские власти разберутся с вопросом пожарного о низких зарплатах
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Прямая линия с Владимиром ПутинымГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинКалининградская областьОбщество
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