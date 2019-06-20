Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T18:22Z
https://ria.ru/20190620/1555757658.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155526/96/1555269649_0:59:2000:1185_1036x0_80_0_0_b136d00e77b2fa1aab76c05ab5bd2fe1.jpg
РИА Новости

В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова

Вчера, 18:22
4680
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов в своей квартире. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Ранее пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сказал РИА Новости, что в четверг днем у Алибасова произошел конфликт с Марият Мухиной, которая представлялась его лечащим врачом из НИИ имени Склифосовского. Женщина заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире. Алибасов вызвал наряд полиции. По приезду полиции он заявил, что его никто не удерживает и сказал, что Мухина виновна в том, что реабилитация идет не по прогнозам специалистов из НИИ Склифосовского. Кроме того, директор добавил, что после этого у продюсера взяли анализы на психотропные вещества.
"Она не наш врач, она не врач нашей клиники ", - сказал собеседник агентства.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.
Бари Алибасов
Вчера, 11:43
Алибасов решил оставить своего сына без наследства
01234022
Обсудить 1
Состояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовОбщество
Рекомендуем
Бари Алибасов
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
РИА
Новости
Президент Чечни Рамзан Кадыров с матерью
Мать Кадырова помогла с жильем двум семьям, обратившимся на прямую линию
Власти Тверской области объяснили зарплату учителя в 15 тысяч рублей
Власти Дагестана готовят списки ополченцев после поручения Путина
Лента
новостей
Бари Алибасов
Алибасов решил оставить своего сына без наследства
Дайнис Турлайс
Мэра Риги Дайниса Турлайса отправили в отставку
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин рассказал, за какой поступок ему стыдно
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства
В России хотят пересчитать цены на отопление
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин прокомментировал срыв работы Генассамблеи православия в Тбилиси
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Ростовские власти очистили мусорную площадку, показанную в прямой линии
Здание Государственной думы России
В Госдуму внесли проект об отчуждении приватизируемого имущества
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Продюсер "Чернобыля" объяснил искажение исторических фактов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
Лента новостейМолния