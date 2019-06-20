В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова

Ранее пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сказал РИА Новости, что в четверг днем у Алибасова произошел конфликт с Марият Мухиной, которая представлялась его лечащим врачом из НИИ имени Склифосовского. Женщина заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире. Алибасов вызвал наряд полиции. По приезду полиции он заявил, что его никто не удерживает и сказал, что Мухина виновна в том, что реабилитация идет не по прогнозам специалистов из НИИ Склифосовского. Кроме того, директор добавил, что после этого у продюсера взяли анализы на психотропные вещества.