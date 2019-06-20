В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Ранее пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сказал РИА Новости, что в четверг днем у Алибасова произошел конфликт с Марият Мухиной, которая представлялась его лечащим врачом из НИИ имени Склифосовского. Женщина заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире. Алибасов вызвал наряд полиции. По приезду полиции он заявил, что его никто не удерживает и сказал, что Мухина виновна в том, что реабилитация идет не по прогнозам специалистов из НИИ Склифосовского. Кроме того, директор добавил, что после этого у продюсера взяли анализы на психотропные вещества.
"Она не наш врач, она не врач нашей клиники ", - сказал собеседник агентства.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.