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РИА Новости
Туризм

В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет

Вчера, 23:08
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© Depositphotos / KevinPanizzaДайвер
Дайвер
© Depositphotos / KevinPanizza
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
Площадь парка составит не менее 100 000 квадратных метров.
Боинг 747 был отбуксирован в море у берегов Бахрейна и погружен на глубину 20 метров, чтобы сформировать искусственный риф.
Планируется, что аттракцион откроется в августе у северного побережья материкового Бахрейна, в 30 километрах от островов Амвадж.
В дополнение к самолету, дайвинг-аттракцион также будет включать копию традиционного дома торговца жемчугом, искусственные коралловые рифы и красочные скульптуры.
Парк будет развиваться рядом с одним из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Бахрейне – "Жемчужной тропой".
Власти архипелага подчеркивают, что проект является экологически чистым. Все элементы парка сделаны из "зеленых" материалов и обеспечивают безопасную среду для коралловых рифов и других морских обитателей.
Бахрейн
20 января, 18:59
Бахрейн построит самый большой в мире парк для дайверов
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