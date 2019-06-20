В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, . Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.

Площадь парка составит не менее 100 000 квадратных метров.

Боинг 747 был отбуксирован в море у берегов Бахрейна и погружен на глубину 20 метров, чтобы сформировать искусственный риф.

Планируется, что аттракцион откроется в августе у северного побережья материкового Бахрейна, в 30 километрах от островов Амвадж.

В дополнение к самолету, дайвинг-аттракцион также будет включать копию традиционного дома торговца жемчугом, искусственные коралловые рифы и красочные скульптуры.

Парк будет развиваться рядом с одним из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Бахрейне – "Жемчужной тропой".