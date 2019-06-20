В ЕР заявили, что уже начали решать озвученные на прямой линии проблемы

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Единая Россия" будет добиваться решения проблем, озвученных на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, эта работа уже началась, заявил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Обычно по итогам прямой линии через какое-то время готовится список поручений, назначаются ответственные, прописываются сроки исполнения. Но мы ждать не будем. Мы уже начали работу", - цитирует пресс-служба ЕР слова Турчака.

Секретарь генсовета "Единой России" отметил, что главной темой прямой линии были национальные проекты и трудности граждан, которые нужно решать "достижением национальных целей развития". Задачей партии, по его мнению, является обеспечение "операционного контура" реализации нацпроектов как на законодательном уровне в Госдуме, так и в региональных законодательных собраниях.

"Нужно, и мы это уже делаем, контролировать ход выполнения национальных проектов на местах: специально созданная для этого рабочая группа партии уже посетила ряд регионов. Наконец, мы, как самая крупная политическая сила страны, должны не только рассказать людям о национальных проектах, а последние соцопросы, увы, демонстрируют, что немногие о них знают, но и собрать обратную связь от жителей. Донести эти сигналы до высоких кабинетов. Чтобы никакие обращения, "записочки" от людей, о которых говорил президент, не потерялись", - пояснил Турчак.