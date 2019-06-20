Бойко-Великий рассказал о своем настроении перед судом

Обвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019

Обвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бизнесмен Василий Бойко-Великий, обвиняемый в растрате средств банка "Кредитный Экспресс", приехал в Басманный суд Москвы, который должен решить вопрос об избрании ему меры пресечения, в отличном настроении и заявил о невиновности.

"Отличное", - ответил он на вопрос журналистов о своем настроении. Также Бойко-Великий заявил, что "ни в чем не виновен".

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка, вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.

Следователи задержали всех семерых соучастников и предъявили им обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Всем им грозит до 10 лет колонии.

Из-за системных хищений банк "Кредитный Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". Уголовное дело возбудили именно по ее заявлению как потерпевшей стороны.