Кадыров отчитался о здравоохранении в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 20 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подробно рассказал о мерах руководства по развитию здравоохранения республики после упоминания региона в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина.

В ходе прямой линии Путин обозначил три основные проблемы здравоохранения в России - это доступность первичного звена, дефицит кадров и лекарственное обеспечение.

Говоря о доступности первичного звена здравоохранения, Путин отметил, что она сократилась в 17 регионах РФ, причем в "достаточно благополучных регионах", которые возглавляют "очень опытные" лидеры. Так, Путин сообщил, что в Краснодарском крае произошло сокращение доступности первичного звена на 25%, значительное сокращение также наблюдается в Чеченской Республике.

"В ходе прямой линии президента России Владимира Путина поднимался вопрос состояния здравоохранения. С начала года мы открыли новый корпус первой грозненской больницы на 270 коек, рассчитанный на 14 отделений, акушерский корпус клинической больницы №4 на 90 коек и поликлинику на 450 посещений в смену, детскую поликлинику №1 на 250 посещений, Региональный сосудистый центр №2 на базе Республиканской больницы на 120 коек", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, до конца года в психиатрических больницах в селах Самашки и Дарбанхи планируется открыть корпуса на 70 и 90 коек.

Кадыров отметил, что в селах и районах Чечни также возводятся современные лечебные учреждения. Он сообщил о строительстве Курчалоевской ЦРБ на 120 коек, поликлиники на 150 посещений в смену в Сунженской районной больнице, участковой больницы в высокогорном селе Зандак, Ножай-Юртовского района на 25 коек и 70 посещений, трех центров амбулаторной онкологической помощи в Гудермесе, Шали и Урус-Мартане.