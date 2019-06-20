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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Кадыров отчитался о здравоохранении в Чечне

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 20 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подробно рассказал о мерах руководства по развитию здравоохранения республики после упоминания региона в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина.
В ходе прямой линии Путин обозначил три основные проблемы здравоохранения в России - это доступность первичного звена, дефицит кадров и лекарственное обеспечение.
Говоря о доступности первичного звена здравоохранения, Путин отметил, что она сократилась в 17 регионах РФ, причем в "достаточно благополучных регионах", которые возглавляют "очень опытные" лидеры. Так, Путин сообщил, что в Краснодарском крае произошло сокращение доступности первичного звена на 25%, значительное сокращение также наблюдается в Чеченской Республике.
"В ходе прямой линии президента России Владимира Путина поднимался вопрос состояния здравоохранения. С начала года мы открыли новый корпус первой грозненской больницы на 270 коек, рассчитанный на 14 отделений, акушерский корпус клинической больницы №4 на 90 коек и поликлинику на 450 посещений в смену, детскую поликлинику №1 на 250 посещений, Региональный сосудистый центр №2 на базе Республиканской больницы на 120 коек", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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По его словам, до конца года в психиатрических больницах в селах Самашки и Дарбанхи планируется открыть корпуса на 70 и 90 коек.
Кадыров отметил, что в селах и районах Чечни также возводятся современные лечебные учреждения. Он сообщил о строительстве Курчалоевской ЦРБ на 120 коек, поликлиники на 150 посещений в смену в Сунженской районной больнице, участковой больницы в высокогорном селе Зандак, Ножай-Юртовского района на 25 коек и 70 посещений, трех центров амбулаторной онкологической помощи в Гудермесе, Шали и Урус-Мартане.
Кроме того, власти Чечни планируют до конца года начать строительство завода по производству расходных материалов для лабораторных исследований и малоинвазивных операционных вмешательств.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРамзан КадыровЧечняРоссияОбщество
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