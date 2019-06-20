В Кишиневе три человека пострадали при взрыве гранаты

КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего в квартире в центре Кишинева на улице Негруцци, передает Три человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего в квартире в центре Кишинева на улице Негруцци, передает Sputnik Молдова

"В Инспекторат полиции сектора Центр поступил телефонный звонок, оперативному дежурному сообщили, что слышали мощный взрыв в одной из квартир по проспекту Негруцци", - приводит Sputnik слова пресс-секретаря кишиневской полиции Натальи Стати.

Как сообщила Стати, речь идет о взрыве боевой гранаты, три человека были экстренно госпитализированы, добавляет Sputnik.

"Сотрудники правоохранительных органов уточняют все детали случившегося. Следователям удалось выяснить: в квартире проживали четверо молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет, а взрыв произошел в квартире на кухне", - отмечается в сообщении.