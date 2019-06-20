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РИА Новости

В Кишиневе три человека пострадали при взрыве гранаты

Вчера, 18:14
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего в квартире в центре Кишинева на улице Негруцци, передает Sputnik Молдова.
"В Инспекторат полиции сектора Центр поступил телефонный звонок, оперативному дежурному сообщили, что слышали мощный взрыв в одной из квартир по проспекту Негруцци", - приводит Sputnik слова пресс-секретаря кишиневской полиции Натальи Стати.
Как сообщила Стати, речь идет о взрыве боевой гранаты, три человека были экстренно госпитализированы, добавляет Sputnik.
"Сотрудники правоохранительных органов уточняют все детали случившегося. Следователям удалось выяснить: в квартире проживали четверо молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет, а взрыв произошел в квартире на кухне", - отмечается в сообщении.
По данным Sputnik, молодые люди получили ранения различной степени тяжести, но сейчас их жизни ничего не угрожает.
Автомобиль скорой помощи
5 июня, 11:26
Источник: на Кубани при взрыве гранаты погиб кредитор, требовавший долг
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МолдавияКишиневВ мире
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