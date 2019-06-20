В "Автодоре" поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Водитель оплачивает проезд на контрольно-пропускном пункте на платном участке автомобильной дороги М-4 "Дон" в Московской области. Архивное фото

Водитель оплачивает проезд на контрольно-пропускном пункте на платном участке автомобильной дороги М-4 "Дон" в Московской области

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.

Как пояснили в "Автодоре", при технологии free-flow возникает возможность быстрее ехать по дороге, существенно сократить время в пути и уменьшить вред экологии за счет отсутствия пробок, а значит, снижения количества вредных выбросов.

Но при всех преимуществах данной системы отсутствие административных штрафов за неоплату проезда не позволяет начать ее внедрение, говорит представитель "Автодора".

Поэтому компания предложила ввести в КоАП положение, согласно которому нарушителей правил оплаты проезда по платным дорогам будут штрафовать. Средства планируется направить на развитие дорог в стране.

"Автодор" намерен впервые применить технологию free-flow на Центральной кольцевой автодороге в Московской области.

Ранее "Парламентская газета" написала, что правительство предложило ввести штраф в размере 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, не оплачивающих проезд по платным дорогам.