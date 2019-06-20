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РИА Новости

В "Автодоре" поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Вчера, 18:10
19899
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодитель оплачивает проезд на контрольно-пропускном пункте на платном участке автомобильной дороги М-4 "Дон" в Московской области
Водитель оплачивает проезд на контрольно-пропускном пункте на платном участке автомобильной дороги М-4 Дон в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водитель оплачивает проезд на контрольно-пропускном пункте на платном участке автомобильной дороги М-4 "Дон" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Как пояснили в "Автодоре", при технологии free-flow возникает возможность быстрее ехать по дороге, существенно сократить время в пути и уменьшить вред экологии за счет отсутствия пробок, а значит, снижения количества вредных выбросов.
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Но при всех преимуществах данной системы отсутствие административных штрафов за неоплату проезда не позволяет начать ее внедрение, говорит представитель "Автодора".
Поэтому компания предложила ввести в КоАП положение, согласно которому нарушителей правил оплаты проезда по платным дорогам будут штрафовать. Средства планируется направить на развитие дорог в стране.
"Автодор" намерен впервые применить технологию free-flow на Центральной кольцевой автодороге в Московской области.
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7 мая, 18:21
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Ранее "Парламентская газета" написала, что правительство предложило ввести штраф в размере 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, не оплачивающих проезд по платным дорогам.
По данным издания, планируется штрафовать водителей, используя систему free-flow на платных трассах, предполагающую бесконтактную оплату проезда, которая должна сделать платные дороги свободнее. Позднее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко заявил РИА Новости, что неоплаченный проезд за пользование платными дорогами должен штрафоваться в полной мере.
9372420169
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АвтоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Платные дороги-это грабеж и позор !!!
20 июня, 18:56
antyxa1979
3200008
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