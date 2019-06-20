Вячеслав Битаров вошел в состав рабочей группы по контролю за нацпроектами

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июн – РИА Новости. Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров вошел в состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов при президиуме Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Битарова.

Как отмечается в сообщении, Северная Осетия принимает участие в 50 из 67 федеральных проектов, входящих в состав нацпроектов. Общий объем финансирования региональных проектов с учетом мероприятия в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2019 году составляет 6,45 миллиарда рублей.

Северная Осетия заключила 7 контрактов на поставку медоборудования в рамках региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и "Развитие детского здравоохранения". В республике приступили к строительству 28 объектов в рамках региональных проектов "Спорт – норма жизни", "Развитие детского здравоохранения", "Формирование комфортной городской среды". По ним заключены соответствующие госконтракты.