ВСУ продолжают использовать беспилотники в Донбассе, заявил Лукашевич

ВЕНА, 20 июн – РИА Новости. Украинские силовики продолжают использовать в Донбассе беспилотники для разведки и корректировки огня в нарушение минских соглашений, заявил в четверг постоянный представитель России пи ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Украинские силовики продолжают использовать беспилотники для разведки и корректировки огня. Двенадцатого июня СММ (Специальная мониторинговая миссия) зафиксировала запуск украинскими военнослужащими БПЛА в районе Трехизбенки. Такие действия прямо нарушают минские договоренности и ставят под угрозу БПЛА СММ, которые могут быть приняты за боевые цели", - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
По его словам, ситуация на Украине в целом продолжает оставаться неутешительной: Киев пока не предпринимает практических шагов по установлению мира на востоке страны, в Донбассе продолжают стрелять, СММ ОБСЕ фиксирует новые жертвы и разрушения гражданской инфраструктуры. Также отмечается сохранение уровня напряженности и рост случаев использования запрещенных минскими соглашениями вооружений.
"Анализ данных СММ, когда миссии удалось определить стрелявшую сторону, свидетельствует, что после 10 июня количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) в десятки раз превышало аналогичный показатель у ополчения", - сказал постпред.