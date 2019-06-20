ВСУ продолжают использовать беспилотники в Донбассе, заявил Лукашевич

ВЕНА, 20 июн – РИА Новости. Украинские силовики продолжают использовать в Донбассе беспилотники для разведки и корректировки огня в нарушение минских соглашений, заявил в четверг постоянный представитель России пи ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Украинские силовики продолжают использовать беспилотники для разведки и корректировки огня. Двенадцатого июня СММ (Специальная мониторинговая миссия) зафиксировала запуск украинскими военнослужащими БПЛА в районе Трехизбенки. Такие действия прямо нарушают минские договоренности и ставят под угрозу БПЛА СММ, которые могут быть приняты за боевые цели", - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.

По его словам, ситуация на Украине в целом продолжает оставаться неутешительной: Киев пока не предпринимает практических шагов по установлению мира на востоке страны, в Донбассе продолжают стрелять, СММ ОБСЕ фиксирует новые жертвы и разрушения гражданской инфраструктуры. Также отмечается сохранение уровня напряженности и рост случаев использования запрещенных минскими соглашениями вооружений.