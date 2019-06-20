В партии Бойко заявили, что им хотят помешать участвовать в выборах в Раду

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Старые и новые власти Украины объединились, чтобы помешать "Оппозиционной платформе – За жизнь" Юрия Бойко участвовать в парламентских выборах на Украине, говорится в сообщении на сайте партии.

"Старая и новая власти объединились для того, чтобы помешать "Оппозиционной платформе – За жизнь" выиграть парламентские выборы. С этой целью политические конкуренты через суды и Центральную избирательную комиссию начали мощную атаку на Юрия Бойко и партию", - говорится в сообщении.

По мнению членов партии, осознавая, что Бойко - самый рейтинговый кандидат на пост премьер-министра Украины, что партия уверенно побеждает на выборах в Раду, политические конкуренты пытаются любой ценой остановить регистрацию списка кандидатов в депутаты Украины путем судебных запретов и сфабрикованных обращений в органы государственной власти.

"Сегодня в Окружной административный суд города Киева подан иск с требованиями принудительно вернуть Юрия Бойко в ряды подконтрольного им "Оппозиционного блока". В Центральную избирательную комиссию, министерство юстиции Украины, правоохранительные органы и суды направляются напечатанные "как под копирку" заявления и жалобы о якобы незаконности формирования списка кандидатов в депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" во главе с Юрием Бойко с требованием не допустить их регистрацию", - добавили в партии.

Никаких правовых оснований для недопуска партии для участия в выборах не существует, считают в партии.

"Уверены, что власть не сможет помешать Юрию Бойко стать народным депутатом и завести в парламент свою мощную команду. Любые попытки политических аферистов помешать этому обречены на неудачу", - отметили члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".