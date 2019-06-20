Проекты конверсии обсудят на круглом столе Новикомбанка на форуме "Армия"

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Наиболее эффективные инструменты господдержки и алгоритмы реализации проектов диверсификации предприятий ОПК обсудят на круглом столе на тему "Диверсификация предприятий ОПК – вызов времени и осознанная необходимость", который Новикомбанк проведет 26 июня в рамках деловой программы Международного военно-технического форума "Армия" в Подмосковье, сообщила пресс-служба банка.
В дискуссии примут участие представители руководства Новикомбанка, Ростеха, ВЭБ.РФ, Фонда развития промышленности, НПО "Конверсия".
"Президент России поставил перед сектором ОПК очень амбициозные задачи – довести долю гражданской продукции в общем объеме до 30% к 2025 году. Но недостаточно технически увеличить долю "мирной" продукции, важно, чтобы это была качественная и конкурентоспособная продукция. Для этого нам нужны эффективные инструменты взаимодействия на всех уровнях – между госструктурами, институтами развития, госкорпорациями, финансовыми игроками и промышленными предприятиями", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
В пресс-службе напомнили, что Новикомбанк имеет длительный опыт поддержки проектов по диверсификации, участвует в таких значимых проектах как создание авиадвигателей ПД-14 для пассажирских самолетов, в том числе для лайнера МС-21, в проектах "Умный город", "Энергосервис", который позволяет повысить энергоэффективность в масштабах всей страны, и других общенациональных проектах.
В рамках форума "Армия" Новикомбанк планирует заключить ряд соглашений о сотрудничестве и предоставлении финансирования с крупнейшими компаниями России. В 2018 году банк заключил на форуме рекордный объем сделок на сумму около 70 миллиардов рублей, добавили в пресс-службе.