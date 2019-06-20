Проекты конверсии обсудят на круглом столе Новикомбанка на форуме "Армия"

"Президент России поставил перед сектором ОПК очень амбициозные задачи – довести долю гражданской продукции в общем объеме до 30% к 2025 году. Но недостаточно технически увеличить долю "мирной" продукции, важно, чтобы это была качественная и конкурентоспособная продукция. Для этого нам нужны эффективные инструменты взаимодействия на всех уровнях – между госструктурами, институтами развития, госкорпорациями, финансовыми игроками и промышленными предприятиями", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.