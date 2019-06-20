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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Мать Кадырова помогла с жильем двум семьям, обратившимся на прямую линию

Вчера, 17:58
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© РИА Новости / Руслан Вахаев / Перейти в фотобанкПрезидент Чечни Рамзан Кадыров с матерью
Президент Чечни Рамзан Кадыров с матерью
© РИА Новости / Руслан Вахаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мать главы Чечни Рамзана Кадырова помогла получить жилье двум семьям, обратившимся на прямую линию с президентом РФ.
"Моя дорогая мама, президент Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна решила жилищный вопрос двух остронуждающихся семей. Жительницы столицы Чечни Анна Булох и Зинаида Фёдорова обратились к президенту России Владимиру Путину перед ежегодной прямой линией с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что по его поручению мэр Грозного Ибрагим Закриев изучил эти заявления, в итоге стало ясно, что семьи действительно проживают в трудных условиях.
"Однако обе семьи не являлись первоочередниками, а у мэрии в данный момент не было реальной возможности обеспечить их жильем. В связи с этим по просьбе мэра Ибрагима Закриева РОФ приобрёл и выделил семьям квартиры", - добавил Кадыров.
Глава Чечни рассказал, что в мэрии Грозного состоялось вручение документов и ключей. В результате Булох получила двухкомнатную квартиру, а Фёдорова – трёхкомнатную.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРамзан КадыровЧечняРоссияОбщество
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