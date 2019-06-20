Мать Кадырова помогла с жильем двум семьям, обратившимся на прямую линию

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мать главы Чечни Рамзана Кадырова помогла получить жилье двум семьям, обратившимся на прямую линию с президентом РФ.

"Моя дорогая мама, президент Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна решила жилищный вопрос двух остронуждающихся семей. Жительницы столицы Чечни Анна Булох и Зинаида Фёдорова обратились к президенту России Владимиру Путину перед ежегодной прямой линией с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что по его поручению мэр Грозного Ибрагим Закриев изучил эти заявления, в итоге стало ясно, что семьи действительно проживают в трудных условиях.

"Однако обе семьи не являлись первоочередниками, а у мэрии в данный момент не было реальной возможности обеспечить их жильем. В связи с этим по просьбе мэра Ибрагима Закриева РОФ приобрёл и выделил семьям квартиры", - добавил Кадыров.