В Орловской области проверяют жалобу о снижении зарплат работникам скорой

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после поступившего на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным сообщения о снижении зарплат работникам скорой медицинской помощи в Орловской области, сообщается на сайте СК РФ.

"Организовано производство доследственной проверки в связи с озвученным на прямой линии с президентом РФ работниками скорой медицинской помощи вопроса о снижении им размера заработной платы", - говорится в сообщении.