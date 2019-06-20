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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

В Орловской области проверяют жалобу о снижении зарплат работникам скорой

Вчера, 17:55
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после поступившего на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным сообщения о снижении зарплат работникам скорой медицинской помощи в Орловской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Организовано производство доследственной проверки в связи с озвученным на прямой линии с президентом РФ работниками скорой медицинской помощи вопроса о снижении им размера заработной платы", - говорится в сообщении.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
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На низкую зарплату в регионе - 10 тысяч рублей – во время прямой линии с Путиным жаловалась и учительница из Орла, по этому факту СК также начал проверку.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСледственный комитет РФВладимир ПутинОрловская областьОбщество
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