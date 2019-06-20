Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T17:54Z
https://ria.ru/20190620/1555756012.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В парламенте Крыма прокомментировали продление санкций ЕС против России

Вчера, 17:54
420
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Санкции не влияют на развитие Крыма, их продлением Евросоюз прежде всего вредит экономике своих стран, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Совет ЕС в четверг продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года. Санкции включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в ЕС", "инвестиции в Крым или Севастополь". В четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с момента введения санкций против нее в 2014 году потеряла 50 миллиардов долларов, потери Евросоюза составили 240 миллиардов.
"Продлевая санкции, Евросоюз прежде всего "стреляет" по самому себе, по производителям, нанося непоправимый экономический ущерб своим странам. Санкции как таковые на Крым влияния не оказывают. Крымчане стали намного лучше жить в российском Крыму и в условиях западных санкций, чем в составе Украины. И самое главное, что крымчане живут на своей исторической родине в России, и никто нам не навязывает украинский язык и свои правила жизни", - сказал Гемпель.
По его словам, санкционная политика показала "свою бесполезность".
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Вчера, 16:33
Поклонская прокомментировала продление Евросоюзом "крымских" санкций
2100100
Обсудить 0
Юрий ГемпельЕвросоюзКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала продление Евросоюзом "крымских" санкций
РИА
Новости
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич заявил об отсутствии у Киева программы по Минским соглашениям
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали британский доклад по правам человека в России
Политолог прокомментировал продление Евросоюзом "крымских" санкций
Лента
новостей
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы в этом году
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин прокомментировал срыв работы Генассамблеи православия в Тбилиси
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
В партии Бойко заявили, что им хотят помешать участвовать в выборах в Раду
Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
Депутат Рады обвинил "патриотов" в "продаже Крыма"
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов
Минобороны: США поддерживают в России враждебно настроенных политиков
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
ВСУ продолжают использовать беспилотники в Донбассе, заявил Лукашевич
Петр Порошенко
Порошенко обратил внимание Зеленского на иск о регистрации "новой церкви"
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Флаги ЕС
Евросоюз продлил санкции против России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
12:12Косачев прокомментировал ситуацию в Тбилиси
12:11В Приамурье проверят, как депутат заксобрания за год заработал три копейки
12:10Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
Лента новостейМолния