В парламенте Крыма прокомментировали продление санкций ЕС против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Санкции не влияют на развитие Крыма, их продлением Евросоюз прежде всего вредит экономике своих стран, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Совет ЕС в четверг продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года. Санкции включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в ЕС", "инвестиции в Крым или Севастополь". В четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с момента введения санкций против нее в 2014 году потеряла 50 миллиардов долларов, потери Евросоюза составили 240 миллиардов.
"Продлевая санкции, Евросоюз прежде всего "стреляет" по самому себе, по производителям, нанося непоправимый экономический ущерб своим странам. Санкции как таковые на Крым влияния не оказывают. Крымчане стали намного лучше жить в российском Крыму и в условиях западных санкций, чем в составе Украины. И самое главное, что крымчане живут на своей исторической родине в России, и никто нам не навязывает украинский язык и свои правила жизни", - сказал Гемпель.
По его словам, санкционная политика показала "свою бесполезность".