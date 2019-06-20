В парламенте Крыма прокомментировали продление санкций ЕС против России

"Продлевая санкции, Евросоюз прежде всего "стреляет" по самому себе, по производителям, нанося непоправимый экономический ущерб своим странам. Санкции как таковые на Крым влияния не оказывают. Крымчане стали намного лучше жить в российском Крыму и в условиях западных санкций, чем в составе Украины. И самое главное, что крымчане живут на своей исторической родине в России, и никто нам не навязывает украинский язык и свои правила жизни", - сказал Гемпель.