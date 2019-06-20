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РИА Новости

Карасин прокомментировал срыв работы Генассамблеи православия в Тбилиси

Вчера, 17:51
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москва выражает возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, сорвавших работу проходящей в эти дни в Тбилиси Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
В Тбилиси в четверг прошла 26-я генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.
Вчера, 14:39
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Комментируя произошедшее РИА Новости, он указал, что "с озабоченностью следили за развитием ситуации вокруг тбилисского заседания Межпарламентской ассамблеи православия".
"Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений", - сказал он.
Замглавы МИД России добавил, что "в результате их агрессивного поведения парламентарии 25 стран - участниц МАП были вынуждены досрочно завершить свою работу".
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Протесты в ГрузииТбилисиГрузияВ мире
Популярные комментарии
Что они там забыли!? С кем разговаривать собрались!?
20 июня, 18:48
Valeriy Pshev
5410005
Давно пора понять, что все подобные мероприятия (раз уж мы там участвуем) необходимо проводить в России - здесь и комфортно и безопасно, причём для всех, в том числе, и для наших недругов. А мы куда-то прёмся...
20 июня, 19:14
iinysys
4300104
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