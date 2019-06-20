Карасин прокомментировал срыв работы Генассамблеи православия в Тбилиси

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москва выражает возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, сорвавших работу проходящей в эти дни в Тбилиси Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

В Тбилиси в четверг прошла 26-я генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.

Комментируя произошедшее РИА Новости, он указал, что "с озабоченностью следили за развитием ситуации вокруг тбилисского заседания Межпарламентской ассамблеи православия".

"Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений", - сказал он.