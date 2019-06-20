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РИА Новости

Россия настроена на нормализацию отношений с Грузией

Вчера, 17:50
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Несмотря на срыв работы проходящей в эти дни в Тбилиси Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), Россия настроена продолжать линию на нормализацию отношений России и Грузии, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
В Тбилиси в четверг прошла 26-я генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.
"Тем не менее, мы настроены продолжать линию на нормализацию российско-грузинских отношений, отвечающую интересам народов обеих стран", - сказал он.
Нино Бурджанадзе
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