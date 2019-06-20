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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Пензенский губернатор прокомментировал жалобу Путину на проверки

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ПЕНЗА, 20 июн - РИА Новости. Многочисленные проверки малого и среднего бизнеса могут являться фактором, сдерживающим развитие частных компаний, заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, комментируя жалобу местного бизнесмена в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным.
Сооснователь пензенской кондитерской фабрики "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков в четверг в студии прямой линии с Владимиром Путиным пожаловался на рост внеплановых проверок, отметив, что только на прошлой неделе три надзорных органа проводили проверки на предприятии. Путин сообщил, что в целом в РФ число внеплановых проверок бизнеса надзорными органами уменьшилось на 11%, и власти стремятся сделать так, чтобы проверяющие организации стали менторами и помощниками для бизнеса.
"Для региона, где малое и среднее предпринимательство развивается, в частности, доля МСП в валовом региональном продукте превышает 30%, эта проблема (с многочисленными проверками) может являться фактором, способным тормозить развитие частных компаний", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.
Губернатор отметил, что власти региона со своей стороны идут по пути упрощения процедур ведения бизнеса.
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"Внедряем федеральные целевые модели, работаем над повышением инвестиционной привлекательности. Благодаря комплексному подходу, в прошлом году удалось снизить количество плановых проверок в отношении бизнеса на 7,4%. В рейтинге Минэкономразвития России по уровню реформы контрольно-надзорной деятельности наша область занимает 11 место среди субъектов страны", - сказал он.
По его словам, в регионе внедрен комплекс мер, направленных на выявление в нормативных актах положений, которые вводят избыточные барьеры для бизнеса, и по этому направлению работы область входит в группу регионов с наивысшими показателями.
"Но это не значит, что у нас все хорошо, поэтому я как глава региона нацеливаю органы власти всех уровней максимально активно вовлекать предпринимательское сообщество в обсуждение и формирование планов мероприятий, направленных на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса", - добавил Белозерцев.
Ранее прокуратура Пензенской области заявила, что в связи с обращением Кузякова на прямой линии с президентом ведомство даст оценку законности деятельности проверяющих органов.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымИван БелозерцевВладимир ПутинПензенская областьЭкономика
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