Калининградские власти разберутся с вопросом пожарного о низких зарплатах

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. 8 января 2019

КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти уже изучили ситуацию с низкой заработной платой в пожарной части города Светлого, сотрудник которой пожаловался президенту во время прямой линии, сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в четверг с видеообращением выступил сотрудник пожарной части из города Светлого Калининградской области Станислав Таукачикас, который пожаловался главе государства на низкие зарплаты сотрудников. Он сообщил, что заработанная плата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. Сам Таукачикас, как командир отделения, получает 16 тысяч рублей, а многим, по его словам, приходится работать на двух работах.

"Честно сказать, я уже познакомился с информацией конкретно по этому человеку, он сейчас находится за границей... Не все там так однозначно с уровнем заработной платы, мы разобрались, посмотрели, какая в нашем отряде зарплата. Не могу сказать, что она заоблачная, но формат работы день через три позволяет заниматься какими-то еще вещами, как-то еще зарабатывать. Хотя, понятно, что у сотрудников главного управления МЧС такая возможность не всегда имеется", - сказал Алиханов.

Во время прямой линии Путин, отвечая на видеовопрос калининградца, отметил, что каждый случай выплаты зарплат ниже прожиточного минимума необходимо проверять соответствующим инстанциям. Минимальный размер оплаты труда с прошлого года доведен до прожиточного минимума – 11 тысяч 280 рублей. По словам президента, принято решение о том, что в этом году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам. На следующий год предусмотрено 8 миллиардов рублей.

"С одной стороны, приятно, что обращение из Калининградской области получило ответ о том, что президентом уже поручено изыскать средства. Честно скажу, что люди, которые рискуют своей жизнью, достойны высокой зарплаты, адекватной тому риску", - добавил Алиханов.