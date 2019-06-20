Крымская железная дорога планирует выйти на самоокупаемость в 2020 году

АЛУШТА (Крым), 20 июн – РИА Новости. Крымская железная дорога должна выйти на окупаемость и перестать дотироваться из госбюджета в 2020 году, заявил в ходе шестого транспортного форума гендиректор предприятия Алексей Гладилин.
"Крымская железная дорога может выйти на самоокупаемость в 2020 году, после того, как будут генерироваться доходы от грузовых и пассажирских перевозок. Все зависит от их объема. По нашим расчетам, в 2021 году мы должны перестать получать госдотацию", - сказал Гладилин, добавив, что дотирование из бюджета, возможно, сохранится в случае реализации масштабных проектов, таких как электрификация путей.
Железнодорожники ожидают существенный рост объемов грузоперевозок после введения в строй железнодорожной части Крымского моста, добавил Гладилин.
"Согласно исследованиям, на первом этапе нам стоит ориентироваться примерно на 3,5 миллиона тонн грузооборота. Сегодня уже видно, что эти объемы будут перекрыты, так как есть заинтересованность сообщества грузоотправителей", - сказал глава ФГУП, назвав существующие объемы грузоперевозок небольшими.
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Сегодня железнодорожные перевозки из материковой России в Крым и обратно осуществляются с помощью паромной переправы.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.