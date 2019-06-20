Крымская железная дорога планирует выйти на самоокупаемость в 2020 году

"Крымская железная дорога может выйти на самоокупаемость в 2020 году, после того, как будут генерироваться доходы от грузовых и пассажирских перевозок. Все зависит от их объема. По нашим расчетам, в 2021 году мы должны перестать получать госдотацию", - сказал Гладилин, добавив, что дотирование из бюджета, возможно, сохранится в случае реализации масштабных проектов, таких как электрификация путей.