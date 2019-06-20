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РИА Новости

Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса

Вчера, 17:49
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© CNES"Фобосоход" миссии MMX в представлении художника
Фобосоход миссии MMX в представлении художника
© CNES
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Немецкие и французские инженеры и ученые создадут небольшой ровер, который отправится в космос в 2024 году вместе с японским зондом MMX для изучения тайн двух самых загадочных лун Солнечной системы, Фобоса и Деймоса. Об этом сообщает сайт Германского авиационно-космического центра (DLR).

"Мы первыми попытаемся отправить луноход на Фобос. Это будет одной из самых сложных технических задач, которую мы пытаемся вместе решить с нашими партнерами из Японии и Франции. Мы расширим границы возможного и углубим наши представления о том, как возникла Солнечная система", — заявил Паскаль Эренфройнд (Pascale Ehrenfreund), глава управляющего совета DLR.

Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров. Многие ученые считают, что обе этих луны представляют собой не планеты, а астероиды, захваченные притяжением Марса в далеком прошлом.
Что интересно, Фобос сближается с Марсом и будет разрушен и превращен в гигантское кольцо пыли через 20-40 миллионов лет, а Деймос, наоборот, удаляется от него и в далеком будущем он "сбежит" от красной планеты.
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Сейчас ученые с трудом могут объяснить, почему это происходит, а также то, как Деймос и Фобос могли оказаться на своих текущих орбитах. Недавно астрономы предположили, что в прошлом Марс мог обладать тремя лунами, одна из которых уже упала на его поверхность.
Все попытки получить ответы на эти вопросы закончились безрезультатно по той причине, что зонды, которые отправлялись в сторону спутников красной планеты, загадочным образом выходили из строя или при сближении с Фобосом и Деймосом. Многие из них даже не достигали орбиты Марса, как российский "Фобос-Грунт", последний проект такого рода.
Следующая попытка раскрыть тайны лун Марса намечена на март 2025 года, когда к красной планете прибудет зонд MMX, разрабатываемый учеными и инженерами из JAXA, космического агентства Японии.
Этот аппарат попытается реализовать научную программу его российского предшественника, в том числе и захват и возврат на землю образцов материи Фобоса. По текущим планам японских планетологов, MMX попытается поймать около 10 грамма грунта этой луны Марса при помощи своеобразного космического "пылесоса", а затем совершит несколько облетов Деймоса для детального изучения его поверхности.
Два года назад, с JAXA связались представители французского Национального центра космических исследований (CNES), предложившие японским коллегам отправить вместе с MMX небольшой европейский луноход. Вчера Эренфройнд и его коллеги из CNES и JAXA завершили переговоры и подписали соглашение, воплотившее эту идею в реальность, на международном авиашоу в французском Ле-Бурже.
В рамках этого соглашения немецкие инженеры и ученые построят первый "марсианский" луноход, а также создадут часть его инструментов, в том числе спектрометр и радиометр. Их французские коллеги займутся разработкой камер и других научных приборов, а также электронной начинки ровера.
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В отличие от его предшественников, зондов серии MASCOT, успешно изучивших поверхность астероида Рюгю в рамках миссии "Хаябуса-2", первый "фобосоход" будет оснащен солнечными батареями. Это значительно продлит время его работы на самой загадочной луне Солнечной системы.
Если японский аппарат не станет жертвой "марсианского проклятья", первые образцы материи лун Марса попадут в руки ученых в 2029 году, когда на Землю приземлится специальная герметичная капсула, аналоги которых уже использовались в рамках астероидной миссии "Хаябуса".
Результаты замеров с ровера, в свою очередь, дополнят и расширят те данные, которые геологи получат после изучения пород лун красной планеты, и помогут ученым понять, как Фобос и Деймос оказались на орбите Марса. Все это крайне важно для раскрытия истории рождения Солнечной системы, заключил глава DLR.
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Германский центр авиации и космонавтикиНациональный центр космических исследованийКосмос - РИА НаукаФранцияГерманияРИА Наука
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