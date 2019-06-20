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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Порошенко обратил внимание Зеленского на иск о регистрации "новой церкви"

Вчера, 17:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, а также Совет национальной безопасности и обороны обратить внимание на иск об отмене регистрации "новой церкви" Украины.
Ранее Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Киевской митрополии УПЦ к министерству культуры Украины о незаконности регистрации "новой церкви" Украины.
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"Это не церковный вопрос, это вопрос национальной безопасности Украины, которое требует внимания и президента, и СНБО", - заявил Порошенко в видеообращении, опубликованном в четверг в его telegram-канале.
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Документ содержащий решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви
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В "новой церкви" Украины считают, что Константинополь не отзовет томос
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" нет раскола.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦПетр ПорошенкоРусская православная церковьВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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Документ содержащий решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви
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