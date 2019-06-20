Порошенко обратил внимание Зеленского на иск о регистрации "новой церкви"

КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, а также Совет национальной безопасности и обороны обратить внимание на иск об отмене регистрации "новой церкви" Украины.

Ранее Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Киевской митрополии УПЦ к министерству культуры Украины о незаконности регистрации "новой церкви" Украины.

"Это не церковный вопрос, это вопрос национальной безопасности Украины, которое требует внимания и президента, и СНБО", - заявил Порошенко в видеообращении, опубликованном в четверг в его telegram-канале.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.