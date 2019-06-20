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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

СК проверит жалобу жительницы Рославля Путину на нехватку детских врачей

Вчера, 17:41
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БРЯНСК, 20 июн - РИА Новости. Следствие проведет проверку по обращению жительницы города Рославля Смоленской области, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на нехватку детских врачей в поликлинике, говорится в сообщении СК региона.
"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Смоленской области инициировано проведение доследственной проверки по обращению жительницы города Рославль, поступившему на прямую линию с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Светлана Векшина, молодая мама из Рославля с трехмесячным ребенком на руках, во время прямой линии рассказала президенту о том, что в детской поликлинике сложно пройти даже рядовой осмотр у специалиста. Несмотря на запись, в поликлиниках живые очереди, отсутствуют профильные специалисты. В эфире заведующая поликлиники Наталья Мочалова признала, что определенные проблемы с кадрами существуют. В медучреждении на данный момент не хватает четырех участковых педиатров, и по ее мнению, решить проблему поможет только закрепление студентов медакадемии за регионом.
В ходе доследственной проверки следователи дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за оказание медицинской помощи детям в ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ", отмечается в сообщении.
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Пожаловавшаяся Путину жительница Рославля рассказала о проблемах поликлиник
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСледственный комитет РФВладимир ПутинСмоленская областьРоссияПроисшествия
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