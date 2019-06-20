СК проверит жалобу жительницы Рославля Путину на нехватку детских врачей

Светлана Векшина, молодая мама из Рославля с трехмесячным ребенком на руках, во время прямой линии рассказала президенту о том, что в детской поликлинике сложно пройти даже рядовой осмотр у специалиста. Несмотря на запись, в поликлиниках живые очереди, отсутствуют профильные специалисты. В эфире заведующая поликлиники Наталья Мочалова признала, что определенные проблемы с кадрами существуют. В медучреждении на данный момент не хватает четырех участковых педиатров, и по ее мнению, решить проблему поможет только закрепление студентов медакадемии за регионом.