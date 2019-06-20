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РИА Новости
Культура

Опубликовано видео с ранее неизданной версией песни Фредди Меркьюри

Вчера, 17:41
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее неизданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри "Time Waits For No One".
Как отмечается в аннотации к клипу, песня была записана в 1986 году, за пять лет до смерти музыканта, и никогда не издавалась на аудионосителях.
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"Песня появилась после двух лет работы всемирно успешного музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка, давнего друга Фредди", — говорится в описании.
Для новой версии песни использовались архивные записи с фортепианных репетиций. Помимо этого, было отреставрировано старое видео с Меркьюри.
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КультураФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)YouTubeQueenСША
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