Аксенов пообещал отработать все обращения крымчан на прямую линию

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Все обращения крымчан, поступившие в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, будут рассмотрены и взяты на контроль, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Все обращения крымчан, поступившие в ходе прямой линии, будут рассмотрены и взяты на контроль. Мы разберемся в каждом вопросе, по каждому примем необходимое решение и сообщим гражданам о принятых мерах", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Глава Крыма подчеркнул, что это касается в том числе и тех сообщений, которые поступили на его личные страницы в социальных сетях.
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