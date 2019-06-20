Аксенов пообещал отработать все обращения крымчан на прямую линию

"Все обращения крымчан, поступившие в ходе прямой линии, будут рассмотрены и взяты на контроль. Мы разберемся в каждом вопросе, по каждому примем необходимое решение и сообщим гражданам о принятых мерах", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.