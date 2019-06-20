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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Аксенов пообещал отработать все обращения крымчан на прямую линию

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Все обращения крымчан, поступившие в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, будут рассмотрены и взяты на контроль, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Все обращения крымчан, поступившие в ходе прямой линии, будут рассмотрены и взяты на контроль. Мы разберемся в каждом вопросе, по каждому примем необходимое решение и сообщим гражданам о принятых мерах", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма подчеркнул, что это касается в том числе и тех сообщений, которые поступили на его личные страницы в социальных сетях.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 16:31
Путин ответил на 81 вопрос во время прямой линии
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСергей АксеновВладимир ПутинКрымОбщество
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