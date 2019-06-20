В Челябинске начали проверку после жалобы Путину о нарушении прав студентов

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на взимание платы за общежитие с детей-сирот в Челябинске, сообщается на сайте СК РФ.

"Организовано проведение доследственной проверки по информации, адресованной на прямую линию с президентом РФ. В сообщении говорится о незаконном взимании за проживание в общежитии одного из вузов областного центра денежных средств со студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.