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РИА Новости

В Челябинске начали проверку после жалобы Путину о нарушении прав студентов

Вчера, 17:36
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на взимание платы за общежитие с детей-сирот в Челябинске, сообщается на сайте СК РФ.
"Организовано проведение доследственной проверки по информации, адресованной на прямую линию с президентом РФ. В сообщении говорится о незаконном взимании за проживание в общежитии одного из вузов областного центра денежных средств со студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.
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