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РИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали о работе по закону об оскорблении государства

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура России нарабатывает правоприменительную практику по закону об оскорблении государства, дважды были блокированы страницы сайтов за недостоверную информацию, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что никто не имеет права злоупотреблять статьей об оскорблении государства, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня. Глава государства попросил Генпрокуратуру обратить на это внимание. Путин добавил, что правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона.
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Куренной напомнил, что с марта Генпрокуратура получила право направлять в Роскомнадзор требования о внесудебной блокировке сайтов с клеветнической информацией в отношении руководства страны и оскорблением символов госвласти. По его словам, общий механизм внесудебной блокировки сайтов уже отработан, поэтому каких-либо сложностей здесь нет.
"Генпрокуратура России намерена формировать правоприменительную практику так, чтобы не было допущено незаконного ограничения прав и свобод граждан. После вступления в силу с 1 ноября 2019 года закона "О суверенном интернете" Генпрокуратура России проанализирует практику его применения. В случае поступления жалоб прокуроры будут тщательно их проверять и при необходимости принимать все меры реагирования", - добавил Куренной.
"Аналогично во внесудебном порядке на основании требований Генпрокуратуры в Роскомнадзор сегодня осуществляется и внесудебная блокировка информации по так называемому закону о "фейках". Какой-то обширной правоприменительной практики по этому новому законодательству еще нет. В частности, Генпрокуратура на настоящий момент дважды использовала полномочия по требованию заблокировать страницы с недостоверной общественно значимой информацией", - отметил он.
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Генеральная прокуратура РФРоссияОбщество
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