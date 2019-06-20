В Генпрокуратуре рассказали о работе по закону об оскорблении государства

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура России нарабатывает правоприменительную практику по закону об оскорблении государства, дважды были блокированы страницы сайтов за недостоверную информацию, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что никто не имеет права злоупотреблять статьей об оскорблении государства, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня. Глава государства попросил Генпрокуратуру обратить на это внимание. Путин добавил, что правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона.

Куренной напомнил, что с марта Генпрокуратура получила право направлять в Роскомнадзор требования о внесудебной блокировке сайтов с клеветнической информацией в отношении руководства страны и оскорблением символов госвласти. По его словам, общий механизм внесудебной блокировки сайтов уже отработан, поэтому каких-либо сложностей здесь нет.

"Генпрокуратура России намерена формировать правоприменительную практику так, чтобы не было допущено незаконного ограничения прав и свобод граждан. После вступления в силу с 1 ноября 2019 года закона "О суверенном интернете" Генпрокуратура России проанализирует практику его применения. В случае поступления жалоб прокуроры будут тщательно их проверять и при необходимости принимать все меры реагирования", - добавил Куренной.