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РИА Новости

В Подмосковье арестовали экс-главу отделения МВД по борьбе с наркотиками

Вчера, 17:31
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Арестован экс-начальник подмосковного отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков, обвиняемый в фальсификации и превышении полномочий, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"В отношении бывшего начальника ОНК МУ МВД России "Раменское", обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ), фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности (ч.4 ст. 303 УК РФ) и незаконном обороте психотропных веществ (ч.1 ст. 228 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
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По данным следствия, в феврале 2017 года трое подчиненных обвиняемого по его указанию подделали материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. В результате было возбуждено дело, мужчина провел под стражей 11 месяцев. Отмечается, что обвиняемый лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему амфетамин. Судья, не усмотрев в действиях мужчины преступления, вернул материалы на дорасследование. В дальнейшем дело было прекращено, а мужчина отпущен из-под стражи.
"Трое бывших сотрудников ОНК МУ МВД России "Раменское", действующие по указанию обвиняемого, ранее были задержаны. Им уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ) и фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности (ч.4 ст. 303 УК РФ). Все трое находятся под стражей", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в рабочих кабинетах и по местам жительства обвиняемых проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Кроме того, назначены компьютерно-техническая и генетическая экспертизы, допрошены свидетели. В настоящее время обвиняемые проверяются на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.
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