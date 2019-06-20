В Подмосковье арестовали экс-главу отделения МВД по борьбе с наркотиками

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Арестован экс-начальник подмосковного отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков, обвиняемый в фальсификации и превышении полномочий, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"В отношении бывшего начальника ОНК МУ МВД России "Раменское", обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ), фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности (ч.4 ст. 303 УК РФ) и незаконном обороте психотропных веществ (ч.1 ст. 228 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

По данным следствия, в феврале 2017 года трое подчиненных обвиняемого по его указанию подделали материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. В результате было возбуждено дело, мужчина провел под стражей 11 месяцев. Отмечается, что обвиняемый лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему амфетамин. Судья, не усмотрев в действиях мужчины преступления, вернул материалы на дорасследование. В дальнейшем дело было прекращено, а мужчина отпущен из-под стражи.

"Трое бывших сотрудников ОНК МУ МВД России "Раменское", действующие по указанию обвиняемого, ранее были задержаны. Им уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ) и фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности (ч.4 ст. 303 УК РФ). Все трое находятся под стражей", - добавляется в сообщении.