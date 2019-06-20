КАИР, 20 июн - РИА Новости. В Египте сильный ветер унес в горы воздушный шар с одиннадцатью туристами, сообщило министерство гражданской авиации страны.

По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром в четверг, 20 июня, в небе над древними храмами в предместьях Луксора. Сильные порывы ветра внезапно подхватили воздушный шар и унесли его в гористую местность, где он благополучно приземлился.

По данным телеканала Sky News Arabia, в корзине находились 11 человек: четыре туриста из Индии, пять - из Китая, один - подданный Великобритании и оператор шара – египтянин.

В результате поисково-спасательной операции с использованием самолета все путешественники были эвакуированы.