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РИА Новости
Туризм

В Египте сильный ветер унес в горы воздушный шар с одиннадцатью туристами

Вчера, 18:14
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© Flickr / Ernie ReyesВоздушные шары над городом Луксор, Египет
Воздушные шары над городом Луксор, Египет
© Flickr / Ernie Reyes
КАИР, 20 июн - РИА Новости. В Египте сильный ветер унес в горы воздушный шар с одиннадцатью туристами, сообщило министерство гражданской авиации страны.
По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром в четверг, 20 июня, в небе над древними храмами в предместьях Луксора. Сильные порывы ветра внезапно подхватили воздушный шар и унесли его в гористую местность, где он благополучно приземлился.
По данным телеканала Sky News Arabia, в корзине находились 11 человек: четыре туриста из Индии, пять - из Китая, один - подданный Великобритании и оператор шара – египтянин.
В результате поисково-спасательной операции с использованием самолета все путешественники были эвакуированы.
Это не первый подобный случай в египетском Луксоре, где полеты на воздушных шарах пользуются популярностью у отдыхающих. По словам сотрудников местных турфирм, каждое утро в небо поднимаются десятки воздушных шаров, в корзинах которых находятся около 400 туристов.
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