Политолог прокомментировал продление Евросоюзом "крымских" санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Продление "крымского" пакета санкций стало ритуалом в политической жизни Евросоюза, в самом же Крыму, несмотря на внешние ограничения, за последние пять лет наметился устойчивый экономический рост, заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Совет ЕС в четверг продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года. Санкции включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в ЕС", "инвестиции в Крым или Севастополь".

"Это событие является ритуальным в политической жизни Европы и несет даже какой-то оттенок скуки. Все прекрасно понимают, что это бессмысленное действие, но благодаря ему все могут подтвердить, в условиях постоянно нарастающих проблем и критики внутри самого Евросоюза, что они едины и у них есть некие позиции, по которым они могут быть вместе", - сказал РИА Новости Джаралла.

По его словам, санкции по своей сути становятся никому не нужным спектаклем, так как вредят обеим сторонам.

"Зачем нужен этот спектакль, в Евросоюзе пока те, кто определяет его политику, дать ответ не могут. Но уже очевидно, что игнорировать абсурдность этой ситуации все сложнее и сложнее, поэтому все ждут следующей смены политического цикла в Евросоюзе, который способен придать импульс к переменам и в этой сфере", - подчеркнул политолог.

При этом, по мнению эксперта, для Крыма сами санкции особого значения не имели.

"Регион переживает последние пять лет непрерывный экономический рост благодаря громадным инвестициям со стороны российского бюджета, и задача крымского руководства - превратить Крым в регион, который способен обеспечивать себя сам и развивать отношения с другими регионами российского государства. Это, пожалуй, будет лучшим ответом на санкции и наглядным результатом тех перемен, которые принесло возвращение Крыма в состав России", - сказал политолог.