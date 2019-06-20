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РИА Новости

Политолог прокомментировал продление Евросоюзом "крымских" санкций

Вчера, 17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Продление "крымского" пакета санкций стало ритуалом в политической жизни Евросоюза, в самом же Крыму, несмотря на внешние ограничения, за последние пять лет наметился устойчивый экономический рост, заявил крымский политолог Владимир Джаралла.
Совет ЕС в четверг продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года. Санкции включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в ЕС", "инвестиции в Крым или Севастополь".
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"Позорное пятно на репутации". Евросоюз продлил антироссийские санкцииЕвросоюз продлил до 23 июня 2020 года так называемый крымский пакет санкций против России. В эфире радио Sputnik гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, о чем, по его мнению, свидетельствует это решение.
"Это событие является ритуальным в политической жизни Европы и несет даже какой-то оттенок скуки. Все прекрасно понимают, что это бессмысленное действие, но благодаря ему все могут подтвердить, в условиях постоянно нарастающих проблем и критики внутри самого Евросоюза, что они едины и у них есть некие позиции, по которым они могут быть вместе", - сказал РИА Новости Джаралла.
По его словам, санкции по своей сути становятся никому не нужным спектаклем, так как вредят обеим сторонам.
"Зачем нужен этот спектакль, в Евросоюзе пока те, кто определяет его политику, дать ответ не могут. Но уже очевидно, что игнорировать абсурдность этой ситуации все сложнее и сложнее, поэтому все ждут следующей смены политического цикла в Евросоюзе, который способен придать импульс к переменам и в этой сфере", - подчеркнул политолог.
При этом, по мнению эксперта, для Крыма сами санкции особого значения не имели.
"Регион переживает последние пять лет непрерывный экономический рост благодаря громадным инвестициям со стороны российского бюджета, и задача крымского руководства - превратить Крым в регион, который способен обеспечивать себя сам и развивать отношения с другими регионами российского государства. Это, пожалуй, будет лучшим ответом на санкции и наглядным результатом тех перемен, которые принесло возвращение Крыма в состав России", - сказал политолог.
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В Крыму назвали продление санкций ЕС "маранием бумаги"
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Санкции в отношении РоссииЕвросоюзЕвропаКрымРоссияВ мире
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