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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Воробьев проконтролирует проработку обращений жителей Подмосковья к Путину

Вчера, 17:29
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© Фото : пресс-служба Правитества Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба Правитества Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Все обращения жителей Подмосковья президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии будут проработаны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что проконтролирует это.
"Все просьбы, заявленные на "Прямой линии" Президента, будут отработаны в кратчайшие сроки. Держу на контроле. Обращения жителей Подмосковья обсудим в следующий четверг на прямом эфире, в том числе с приглашением граждан в Центр управления регионом или к главам муниципалитетов", - пишет губернатор в своем Instagram-аккаунте.
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