Воробьев проконтролирует проработку обращений жителей Подмосковья к Путину

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Все обращения жителей Подмосковья президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии будут проработаны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что проконтролирует это.
"Все просьбы, заявленные на "Прямой линии" Президента, будут отработаны в кратчайшие сроки. Держу на контроле. Обращения жителей Подмосковья обсудим в следующий четверг на прямом эфире, в том числе с приглашением граждан в Центр управления регионом или к главам муниципалитетов", - пишет губернатор в своем Instagram-аккаунте.