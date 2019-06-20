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РИА Новости

Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана

Вчера, 17:20
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© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне ситуации со сбитым американским БПЛА заявил, что Иран совершил "большую ошибку".
"Иран совершил очень большую ошибку", - написал он в четверг в своем Twitter.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Вчера, 11:49
МИД Ирана назвал действия сбитого беспилотника США провокационными
Телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации сообщил, что в четверг в Белом доме пройдет совещание, где будет обсуждаться ответ на действия Ирана.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.
Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Вчера, 17:33
Иран надеется, что ситуация с беспилотником США не повторится
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Да ничего эти понтовики не сделают!)),, они "герои" только тогда, когда чужими руками или поставками памперсов, для своих "друзей" Ким Чен Ын, не пожелал отобедать с Трампом и тот так быстро "сдулся"!)). Иран это не индейцы Америки, тут посерьёзней парни!)),, на цветные тряпочки и стёклышки не поведутся!))..
20 июня, 17:55
Александр Гриненко
33010281
Многие патриоты в Кремле, пившие шампанское за Трампа с вами не согласятся.
20 июня, 19:18
АБАфанасий Бессмертный
6580009
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