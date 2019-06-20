Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана

ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне ситуации со сбитым американским БПЛА заявил, что Иран совершил "большую ошибку".

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал он в четверг в своем Twitter.

Телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации сообщил, что в четверг в Белом доме пройдет совещание, где будет обсуждаться ответ на действия Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".