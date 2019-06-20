Осужденный в США Тищенко заявил, что продолжит заниматься разработкой игр

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россиянин Олег Тищенко, осужденный в США за контрабанду продукции военного назначения и высланный из страны, заявил, что продолжит заниматься разработкой компьютерных игр.

"Я думаю, да", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, продолжит ли он заниматься этой деятельностью.

Ранее суд в США приговорил разработчика компьютерных игр Тищенко к одному году заключения по обвинению в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов США. Так как россиянин уже отсидел этот срок, его депортировали в Россию.

Как следует из документов в базе суда, россиянин заключил сделку со следствием, признав себя виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в частности в сознательном вывозе инструкций к истребителю F-16А. Обвинения по трем другим пунктам были сняты.

Тищенко, который в четверг прилетел из США в Москву, охарактеризовал условия содержания в США как хорошие. По его словам, он признал вину по двум пунктам обвинения из пяти - "это экспорт и контрабанда". "Это просто сделка, это не сотрудничество со следствием", - подчеркнул Тищенко. По его словам, есть мнение, что США могли подозревать его в чем-то помимо шпионажа. "Просто покупкой или продажей руководства на eBay занимался не только я, не уверен, что кто-то еще из России, но вообще занимаются", - пояснил он.

Дело против Тищенко завели еще в 2016 году, но документы раскрыли лишь недавно, после того как мужчину задержали в начале года в Грузии, откуда экстрадировали в США. Россиянина впервые доставили в суд в апреле и оставили под стражей до начала процесса.

Обвинение предполагает, что Тищенко получил руководства пилотов к истребителям F-16, F-35, F-22 и A-10. Документацию он затем продавал на eBay покупателям на Кипре, в Японии, Нидерландах и Австралии.

В обвинительном заключении говорится, в частности, что в 2011 году Тищенко написал на форум, посвященный компьютерным играм, представился сотрудником компании-разработчика игр и попросил помочь ему купить инструкции к F-16 для создания реалистичных симуляторов. Тищенко объяснил, что не может купить документы из России, и житель Техаса Кеннет Салливан вызвался ему помочь. Уже отправив покупку Тищенко, Салливан понял, что мог нарушить закон США об экспорте военных технологий. Американец написал об этом в одной из веток форума.