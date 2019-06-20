Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T17:20Z
https://ria.ru/20190620/1555754259.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Осужденный в США Тищенко заявил, что продолжит заниматься разработкой игр

Вчера, 17:20
219
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россиянин Олег Тищенко, осужденный в США за контрабанду продукции военного назначения и высланный из страны, заявил, что продолжит заниматься разработкой компьютерных игр.
"Я думаю, да", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, продолжит ли он заниматься этой деятельностью.
Олег Тищенко. Архивное фото
Вчера, 01:30
Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
Ранее суд в США приговорил разработчика компьютерных игр Тищенко к одному году заключения по обвинению в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов США. Так как россиянин уже отсидел этот срок, его депортировали в Россию.
Как следует из документов в базе суда, россиянин заключил сделку со следствием, признав себя виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в частности в сознательном вывозе инструкций к истребителю F-16А. Обвинения по трем другим пунктам были сняты.
Тищенко, который в четверг прилетел из США в Москву, охарактеризовал условия содержания в США как хорошие. По его словам, он признал вину по двум пунктам обвинения из пяти - "это экспорт и контрабанда". "Это просто сделка, это не сотрудничество со следствием", - подчеркнул Тищенко. По его словам, есть мнение, что США могли подозревать его в чем-то помимо шпионажа. "Просто покупкой или продажей руководства на eBay занимался не только я, не уверен, что кто-то еще из России, но вообще занимаются", - пояснил он.
Дело против Тищенко завели еще в 2016 году, но документы раскрыли лишь недавно, после того как мужчину задержали в начале года в Грузии, откуда экстрадировали в США. Россиянина впервые доставили в суд в апреле и оставили под стражей до начала процесса.
Обвинение предполагает, что Тищенко получил руководства пилотов к истребителям F-16, F-35, F-22 и A-10. Документацию он затем продавал на eBay покупателям на Кипре, в Японии, Нидерландах и Австралии.
19 июня, 00:16
Дело разработчика компьютерных игр Олега Тищенко в США
В обвинительном заключении говорится, в частности, что в 2011 году Тищенко написал на форум, посвященный компьютерным играм, представился сотрудником компании-разработчика игр и попросил помочь ему купить инструкции к F-16 для создания реалистичных симуляторов. Тищенко объяснил, что не может купить документы из России, и житель Техаса Кеннет Салливан вызвался ему помочь. Уже отправив покупку Тищенко, Салливан понял, что мог нарушить закон США об экспорте военных технологий. Американец написал об этом в одной из веток форума.
Посольство России в Вашингтоне, комментируя приговор, назвало обвинения в адрес Тищенко надуманными. В дипмиссии отметили, что "глубоко разочарованы подобной практикой американских властей", и призвали отказаться от нее в пользу налаживания эффективного взаимодействия правоохранительных структур двух стран.
700000
Обсудить 0
РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов
Минобороны: США поддерживают в России враждебно настроенных политиков
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали британский доклад по правам человека в России
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Китай готов помочь КНДР в вопросах безопасности
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Россия хочет дать Украине шанс выйти на траекторию решения проблем
Лента
новостей
Политолог прокомментировал продление Евросоюзом "крымских" санкций
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал, что за пять лет Украина перестанет быть бедной страной
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Ряд западных стран не учитывает опыт СССР, заявил Путин
Иран надеется, что ситуация с беспилотником США не повторится
Косаток из китовой тюрьмы во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
Политолог оценил сюжет из "китовой тюрьмы" на прямой линии с Путиным
В ОНФ выяснят, почему семьи в регионах не могут получить матпомощь
Петр Порошенко
Порошенко обратил внимание Зеленского на иск о регистрации "новой церкви"
Ким Чен Ын
В КНДР готовы проявить терпение в вопросе Корейского полуострова
Олег Тищенко
Осужденный в США россиянин Тищенко прибыл в Москву
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
Лента новостейМолния