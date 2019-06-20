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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Политолог оценил сюжет из "китовой тюрьмы" на прямой линии с Путиным

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Михаил КирилловКосаток из "китовой тюрьмы" во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
Косаток из китовой тюрьмы во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Кириллов
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Самым эффектным моментом первой половины прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным стало прямое включение из "китовой тюрьмы" в Приморском крае, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
В ходе прямой линии с президентом был показан сюжет о том, как первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" в Приморье погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
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Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" повезли к месту выпуска
"Основной вау-эффект этой первой половины этой прямой линии, который был заготовлен заранее, – разбор "китовой тюрьмы". Мероприятие было подготовлено достаточно интенсивно, с привлечением большого количества экологов. И время было выбрано удачно, потому что зимой отпускать их не очень возможно. Поручение о решении этого вопроса когда-то давал именно президент РФ, логично, что он его закрывает. Из всей положительной повестки в первой половине прямой линии этот вау-эффект был самым интенсивным", - сказал РИА Новости эксперт.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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