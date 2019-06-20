Политолог оценил сюжет из "китовой тюрьмы" на прямой линии с Путиным

Косаток из "китовой тюрьмы" во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Самым эффектным моментом первой половины прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным стало прямое включение из "китовой тюрьмы" в Приморском крае, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

В ходе прямой линии с президентом был показан сюжет о том, как первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" в Приморье погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море.

"Основной вау-эффект этой первой половины этой прямой линии, который был заготовлен заранее, – разбор "китовой тюрьмы". Мероприятие было подготовлено достаточно интенсивно, с привлечением большого количества экологов. И время было выбрано удачно, потому что зимой отпускать их не очень возможно. Поручение о решении этого вопроса когда-то давал именно президент РФ, логично, что он его закрывает. Из всей положительной повестки в первой половине прямой линии этот вау-эффект был самым интенсивным", - сказал РИА Новости эксперт.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.