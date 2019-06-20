Мэра Риги Дайниса Турлайса отправили в отставку

РИГА, 20 июн – РИА Новости. Мэр Риги Дайнис Турлайс, который занял этот пост после ухода в отставку Нила Ушакова, в четверг был отправлен в отставку, передает корреспондент РИА Новости.

Оппозиция в Рижской думе ранее подала запрос о созыве внеочередного заседания, на котором рассмотрят вопрос об отстранении Турлайса от должности мэра. Такое решение оппозиция приняла после разговора с Турлайсом, во время которого он высказал свое видение будущего думы.

За отставку Турлайса проголосовал 31 депутат из 60.

Турлайс был избран мэром Риги 30 мая после избрания экс-главы города Нил Ушакова депутатом Европарламента. Турлайс представляет партию "Честь служить Риге", которая входит в состав правящей коалиции в столичной думе. Коалицию составляют две партии - "Честь служить Риге" и выступающая в поддержку русскоязычных жителей партия "Согласие", лидером которой является Ушаков.