Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T18:20Z
https://ria.ru/20190620/1555753520.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155575/60/1555756073_38:0:1000:541_1036x0_80_0_0_f2b8882cc7cf5633bad23e30e1bfe761.jpg
РИА Новости

Мэра Риги Дайниса Турлайса отправили в отставку

Вчера, 17:14
10768
© Sputnik / Sergey MelkonovДайнис Турлайс
Дайнис Турлайс
© Sputnik / Sergey Melkonov
РИГА, 20 июн – РИА Новости. Мэр Риги Дайнис Турлайс, который занял этот пост после ухода в отставку Нила Ушакова, в четверг был отправлен в отставку, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиция в Рижской думе ранее подала запрос о созыве внеочередного заседания, на котором рассмотрят вопрос об отстранении Турлайса от должности мэра. Такое решение оппозиция приняла после разговора с Турлайсом, во время которого он высказал свое видение будущего думы.
Памятник Освободителям Риги
15 июня, 22:42
Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
За отставку Турлайса проголосовал 31 депутат из 60.
Турлайс был избран мэром Риги 30 мая после избрания экс-главы города Нил Ушакова депутатом Европарламента. Турлайс представляет партию "Честь служить Риге", которая входит в состав правящей коалиции в столичной думе. Коалицию составляют две партии - "Честь служить Риге" и выступающая в поддержку русскоязычных жителей партия "Согласие", лидером которой является Ушаков.
Ранее во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, из нее были исключены четыре депутата, которые отказались поддержать согласованные партией кандидатуры Сандриса Бергманиса на пост вице-мэра Риги и Олега Бурова в правление Рижского порта. Позже Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов создали свою фракцию под названием "Фракция независимых депутатов". В результате коалиция "Согласия" и "Честь служить Риге" потеряла большинство в Рижской думе.
72537528
Обсудить 2
РигаНил УшаковВ мире
Рекомендуем
Власти Дагестана готовят списки ополченцев после поручения Путина
РИА
Новости
Президент Чечни Рамзан Кадыров с матерью
Мать Кадырова помогла с жильем двум семьям, обратившимся на прямую линию
Здание Государственной думы России
В Госдуму внесли проект об отчуждении приватизируемого имущества
Путин ответил на критику "Единой России"
Лента
новостей
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство в Лондоне ответило на обвинения в адрес России по делу MH17
Власти Тверской области объяснили зарплату учителя в 15 тысяч рублей
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было"
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Бари Алибасов
Алибасов решил оставить своего сына без наследства
Выпускницы фотографируются на мобильный телефон
Во "ВКонтакте" пройдет онлайн-выпускной для школьников
Ростовские власти очистили мусорную площадку, показанную в прямой линии
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин рассказал, за какой поступок ему стыдно
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ прокомментировали отделение Филарета от "новой церкви" Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
Лента новостейМолния